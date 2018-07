Brasil chega à Colômbia para disputa do Mundial Sub-20

E é bom o Brasil se familiarizar com os torcedores locais, porque os três jogos da equipe na primeira fase do Mundial serão em Barranquilla. O primeiro deles já na sexta-feira, às 23h pelo horário de Brasília, contra o Egito. Na segunda feira da próxima semana, a adversária será a Áustria. O fechamento do Grupo E acontece na quinta-feira seguinte, frente ao Panamá. Ambos os jogos serão às 22h.

Se ficar em primeiro do grupo, o Brasil enfrentará o segundo colocado do grupo D (Croácia, Arábia Saudita, Nigéria e Guatemala), ainda em Barranquilla, só saindo de lá em caso de avançar às quartas de final.

Desfalcada de Lucas e Neymar, que jogaram a Copa América, a equipe do técnico Ney Franco deve ser praticamente a mesma que foi campeã sul-americana em fevereiro: Gabriel; Danilo, Juan, Bruno Uvini e Gabriel Silva; Fernando, Casemiro, Oscar, Philippe Coutinho e Alan Patrik; Willian José. Desta forma, Alan e Philippe substituiriam os ausentes. Alex Sandro, machucado, só deve esterar na segunda fase.

O site da Fifa aponta Casemiro, Oscar e Philippe Coutinho como possíveis estrelas da competição, destacando que o jogador do São Paulo chama atenção dos grandes times italianos. Também são citados os espanhóis Sergio Canales (Real), Oriol Romeu (Barcelona) e Daniel Pacheco (Liverpool), além dos argentinos Iturbe (foi do Cerro Porteño para o Porto) e Lamela (negociado do River para a Roma) e do francês Gael Kakuta (Chelsea).

O técnico Mano Menezes irá para a Colômbia observar de perto a seleção sub-20. Após a Copa América, afirmou que alguns dos jogadores a serviço de Ney Franco em breve poderão estar na seleção principal. Outros podem constar no time olímpico, que será comandado por Mano.