Brasil coloca três jogadores na seleção ideal da Uefa A Uefa anunciou nesta quarta-feira a seleção ideal do futebol europeu no ano de 2011. A equipe é dominada por espanhóis - são quatro no total, além do técnico Pep Guardiola -, mas conta com três brasileiros: o lateral-direito Daniel Alves, do Barcelona; o zagueiro Thiago Silva, do Milan; e o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid.