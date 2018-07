Brasil conhece adversários no Sul-Americano Sub-20

Em sorteio realizado pela Conmebol nesta segunda-feira, em Assunção, no Paraguai, o Brasil conheceu os seus adversários na primeira fase do Sul-Americano Sub-20, campeonato que acontecerá entre os dias 22 de janeiro e 13 de fevereiro, no Peru, e dará duas vagas na Olimpíada de Londres, em 2012.

O Brasil caiu no Grupo B do Sul-Americano, ao lado de Equador, Bolívia, Colômbia e Paraguai. Enquanto isso, a outra chave terá Chile, Uruguai, Peru, Venezuela e Argentina. Pelo regulamento, os três primeiros colocados de cada se classificam para a fase final, quando todos jogam contra todos.

Além das duas vagas na Olimpíada de Londres, que é o maior objetivo da seleção brasileira, o Sul-Americano Sub-20 irá classificar os quatro primeiros colocados para a disputa do Mundial da categoria, que também acontecerá no ano que vem, entre os dias 29 de julho e 20 de agosto, na Colômbia.