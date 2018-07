Brasil conhece primeiros adversários na Copa América

O Brasil conheceu, nesta quinta-feira, os seus adversários na primeira fase da Copa América de 2011, que será jogada na Argentina, de 1.º a 24 de julho. Em sorteio realizado no Teatro Argentina, na cidade de La Plata, a seleção comandada pelo técnico Mano Menezes caiu no Grupo B da competição junto com Paraguai, Equador e Venezuela.

A 43.ª edição da Copa América será inaugurada com a partida entre a seleção anfitriã, a Argentina, contra a Bolívia, em 1.º de julho, no remodelado estádio Ciudad de La Plata - usado normalmente pelo Estudiantes, campeão da Copa Libertadores de 2009. O jogo é pelo Grupo A, que ainda conta com o convidado Japão e Bolívia.

No Grupo C, considerado o mais difícil dos três, o Uruguai ficou como cabeça de chave e terá pela frente as seleções do Chile, do México e do Peru. Nesta chave, as partidas acontecerão nas cidades de Mendoza e San Juan, que ficam próximas da fronteira com o Chile. Os outros locais de jogos são Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fé, Jujuy e Salta.

A final da Copa América está marcada para o dia 24 de julho, no estádio Monumental de Núñez (de propriedade do River Plate), em Buenos Aires. O Brasil é o atual bicampeão - ganhou em 2004, no Peru, e em 2007, na Venezuela - e já tem oito títulos. Mais está muito longe dos recordistas, que são Argentina e Uruguai - 14 conquistas cada.

Na cerimônia desta quinta, que teve o ex-goleiro Sergio Goycochea (se destacou na Copa do Mundo de 1990), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) fez uma homenagem ao ex-jogador Juan Ramón Verón, pai do meia Juan Sebastian Verón (hoje no Estudiantes), por suas glórias na própria equipe de La Plata - ele conquistou três Libertadores (1968, 1969 e 1970) e um Mundial Interclubes (1968).

Confira os grupos da Copa América de 2011:

Grupo A - Argentina, Colômbia, Japão e Bolívia

Grupo B - Brasil, Paraguai, Equador e Venezuela

Grupo C - Uruguai, Chile, México e Peru