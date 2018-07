Brasil conhece rivais no Mundial de Futebol Feminino

A seleção brasileira de futebol feminino conheceu, nesta segunda-feira, as suas adversárias da fase de grupos do Mundial da Alemanha, que acontecerá de 26 de junho a 17 de julho de 2011. Em sorteio realizado na cidade de Frankfurt, o Brasil foi colocado como cabeça de chave do Grupo D e jogará contra as seleções da Austrália, Noruega e Guiné Equatorial.

Atual vice-campeã mundial - perdeu para a Alemanha na final, em 2007, no torneio realizado na China -, a seleção brasileira, comandada pela meia Marta, fará a estreia na competição contra as australianas, no dia 29 de junho. Junto com as norueguesas, as brasileiras são as favoritas do grupo para avançarem às quartas de final - as duas primeiras colocadas de cada chave se classificam.

No sorteio, que teve a presença da modelo eslovaca Adriana Karembeu - esposa do ex-jogador francês Christian Karembeu -, a seleção dos Estados Unidos, atual campeã olímpica, caiu na chave mais difícil - no Grupo C, as norte-americanas terão pela frente Coreia do Norte, Colômbia e Suécia. Para chegar ao Mundial, os Estados Unidos tiveram dificuldades, pois ficaram em terceiro nas Eliminatórias da Concacaf - atrás de Canadá e México - e passaram pela Itália em uma repescagem mundial.

Confira como ficaram os grupos do Mundial de Futebol Feminino:

Grupo A

Alemanha

Canadá

Nigéria

França

Grupo B

Japão

Nova Zelândia

México

Inglaterra

Grupo C

Estados Unidos

Coreia do Norte

Colômbia

Suécia

Grupo D

Brasil

Austrália

Noruega

Guiné Equatorial