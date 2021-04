Brasil conhecerá nesta quarta seus adversários no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos

A três meses do início dos Jogos Olímpicos, as seleções de futebol masculina e feminina conhecerão nesta quarta-feira, às 5h (horário de Brasília), os seus adversários na corrida pelo ouro com o sorteio das chaves do torneio. O evento será na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

No torneio masculino, as 16 equipes foram divididas em quatro potes de quatro, com base na classificação estabelecida pelos últimos cinco torneios olímpicos. Atual campeão, o Brasil será cabeça de chave no sorteio. Segundo a Fifa, as atuações mais recentes nos Jogos Olímpicos têm "maior peso" na elaboração da classificação e foi atribuído um bônus aos países que conquistaram "as respectivas competições continentais e classificatórias".

Classificado como país-sede, o Japão está no Pote 1, ao lado de Brasil, Argentina e Coreia do Sul. Os outros potes também têm rivais fortes, como a Espanha no Pote 2 ou a França no 4.

Embora duas equipes da mesma confederação não possam se encontrar na primeira fase, o sorteio pode trazer um "Grupo da Morte" composto por Brasil, México, França e Egito (que espera ter o atacante Mohamed Salah, do Liverpool).

A seleção brasileira, treinada por André Jardine, já negocia com os principais clubes da Europa a liberação de atletas que atuam no continente. O torneio de futebol masculino é limitado a jogadores sub-23 (em Tóquio a idade limite será 24 anos por causa do adiamento dos Jogos). No entanto, a regra permite que cada seleção possa convocar três atletas com mais do que 24 anos.

O torneio feminino é menor do que o masculino, com 12 seleções e a divisão dos potes foi feita a partir do ranking da Fifa. Não há limite de idade para as atletas.

A Alemanha, atual campeã, não se classificou para os Jogos de Tóquio. Assim, o favoritismo está com os Estados Unidos, que estão no Pote 1 com Japão e Holanda.

A seleção brasileira está no Pote 2 ao lado de Suécia e Grã-Bretanha. Treinado desde 2019 pela sueca Pia Sundhage (bicampeã olímpica com os Estados Unidos), o Brasil busca o ouro olímpico inédito.

Assim como no masculino, países do mesmo continente não poderão se enfrentar na primeira fase dos Jogos Olímpicos. A disputa do futebol feminino começa no dia 21 de julho e a final será no dia 6 de agosto, no Estádio Nacional de Tóquio.

As partidas do torneio de futebol dos Jogos serão disputadas em seis cidades: Tóquio, Sapporo, Saitama, Miyagi, Yokohama e Ibaraki.

TORNEIO MASCULINO

POTE 1: Brasil, Japão, Argentina e Coreia do Sul.

POTE 2: México, Alemanha, Honduras e Espanha

POTE 3: Egito, Nova Zelândia, Costa do Marfim e África do Sul

POTE 4: Austrália, Arábia Saudita, França e Romênia.

TORNEIO FEMININO

POTE 1: Japão, Estados Unidos e Holanda

POTE 2: Suécia, Grã-Bretanha e Brasil

POTE 3: Canadá, Austrália e China

POTE 4: Nova Zelândia, Chile e Zâmbia