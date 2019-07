Brasil de Pelotas anuncia Bolívar, ídolo do Inter, para Série B

Pouco menos de 24 horas depois da saída de Rogério Zimmermann, o Brasil, de Pelotas (RS), já definiu o seu novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Bolívar, que comandou o Cianorte-PR na Série D, foi anunciado oficialmente no início da tarde desta quarta-feira como novo técnico do clube gaúcho.

Contratado por toda sua história com a equipe de Pelotas, sendo responsável por tirar o Brasil-RS da Série D e levar para a segunda divisão nacional, Rogério Zimmermann usou a crise financeira do clube para explicar a sua saída, considerada surpreendente para muitos, nas vésperas da retomada da Série B. O time trabalha para acertar os salários atrasados com jogadores e comissão técnica.

A escolha por Bolívar, que se chama Fabian Guedes, se dá pela identificação dele com o futebol gaúcho. O ex-defensor é ídolo do Internacional, tendo disputado mais de 334 jogos com a camisa colorada e conquistado dois títulos de Copa Libertadores (2006 e 2010). Com 38 anos, vai para o seu quinto trabalho como treinador.

Bolívar iniciou a carreira de técnico, após anunciar aposentadoria dos gramados, no União Rondonópolis-MT e passou por Barra-SC, Novo Hamburgo-RS e Cianorte. Pelo clube paranaense, fez boa campanha na Série D. Foi eliminado nas oitavas de final diante do Caxias-RS, considerado favorito ao título, após ter ficado na liderança do grupo e ter passado pela Ferroviária-SP na sequência.

Bolívar assume o Brasil-RS em um momento delicado. O time de Pelotas está na 15.ª colocação da Série B com apenas nove pontos, apenas dois na frente do Operário-PR, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Junto com o treinador chegam o auxiliar Patrício Boques e o analista de desempenho Jeferson Ramos.

O primeiro desafio deve ser já neste sábado no confronto diante do Botafogo-SP, às 18 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela nona rodada.