Brasil de Pelotas bate Náutico e encerra jejum de quase três meses

O Brasil, de Pelotas (RS), voltou a sentir o gosto de vitória depois de quase três meses. Nesta terça-feira, em sua casa, o time gaúcho não fez uma boa partida, mas pelo menos encerrou o jejum ao bater o Náutico por 2 a 0, no estádio Bento Freitas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A última vitória rubro-negra havia sido no dia 5 de março, quando bateu o São Paulo-RS por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Depois disso, foram três derrotas e seis empates. Com cinco pontos, o Brasil-RS subiu para o 11.º lugar. Por outro lado, o Náutico segue sem vencer, ficando em 19.º e penúltimo lugar, com um ponto.

O primeiro tempo foi dominado pelo Brasil-RS, principalmente até os 22 minutos, quando abriu o placar. Wagner, que acertou anteriormente a trave, aproveitou rebote de Jefferson para marcar. A única chance criada pelo Náutico ocorreu aos 36. Manoel cruzou, a bola desviou e o goleiro Eduardo Martini defendeu no reflexo.

Em vantagem no placar, o Brasil-RS chamou o Náutico para cima no segundo tempo, mas só foi ameaçado uma vez, aos 22 minutos. Livre de marcação, Manoel cabeceou para fora. No contra-ataque, o time gaúcho garantiu a vitória aos 39, quando Nem recebeu de Wagner e chutou cruzado sem chances para Jefferson.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira pela quinta rodada da Série B. O Brasil-RS enfrenta o CRB, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e o Náutico recebe o Oeste, às 20h30, na Arena Pernambuco, no Recife.