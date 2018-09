Brasil de Pelotas bate Sampaio e deixa a zona da degola da Série B

Com dois gols de Michel, o Brasil de Pelotas deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Sampaio Corrêa pelo placar de 2 a 1, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Estádio Castelão, em São Luis, pela 25.ª rodada.

O time gaúcho quebrou uma série de cinco jogos sem vitória e pulou para a 16.ª colocação, com 28 pontos, deixando o Sampaio Corrêa na vice-lanterna, com os mesmos 21 pontos do Boa, último colocado.

O pouco público presente no Castelão viu um primeiro tempo fraco tecnicamente, mas que chamou a atenção pela vontade das duas equipes. O time gaúcho foi mais eficaz e abriu o marcador aos 27 minutos. Lourency arrancou pela esquerda e cruzou na medida para Michel. O atacante cabeceou para o gol.

O Sampaio Corrêa ainda esboçou uma reação nos minutos finais, em duas oportunidades com Matheuzinho, que acabou desperdiçando ambas. Pelo lado do Brasil, Michel continuou sendo o jogador mais perigo para o Sampaio. Em outra chance de gol, Busatto levou a melhor ao antecipar o atleta e afastar o perigo.

A primeira etapa só deu dor de cabeça para o técnico Paulo Roberto Santos, que precisou fazer duas alterações no Sampaio por lesão. Rogério e Julinho saíram para entrada de Odair e Bruno Moura.

O segundo tempo ganhou em emoção. Atrás do marcador, o Sampaio resolveu sair para o jogo e desperdiçou grande chance de empatar logo de cara. Uilliam arriscou de longe e mandou no travessão.

E a trave estava mesmo no caminho do Sampaio. Em cobrança de falta de Jocinei, a bola ficou no poste. Na sequência, em uma confusão dentro da área, Sobral só não marcou, porque Marcelo Pitol tirou em cima da linha.

Mas, de novo, o Brasil foi mais eficiente. Aos 17 minutos, Michel aproveitou a cobrança de escanteio para pegar de primeira e fazer 2 a 0. O Sampaio enfim diminuiu, aos 20, com Odair Lucas, após falha da defesa adversária. O time da casa foi para a pressão no final, mas não conseguiu evitar mais uma derrota na Série B.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas visitará o Londrina no sábado, às 16h30, no Estádio do Café. No mesmo dia, às 19h, o Sampaio Corrêa enfrentará a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 2 BRASIL DE PELOTAS

SAMPAIO CORRÊA - Busatto; Luis Gustavo, Rogério (Odair Lucas), Maracás e Julinho (Bruno Moura); Adilson Goiano, Jocinei e Fernando Sobral; Matheuzinho, Uilliam e Bruninho (Marcos Aurélio). Técnico: Paulo Roberto Santos.

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Alex Ruan; Leandro Leite, Itaqui (Gilson), Pereira (Diego Miranda) e Valdemir; Lourenzy e Michel (Léo Bahia). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOLS - Michel, aos 27 minutos do primeiro tempo e aos 17 minutos do segundo tempo. Odair Lucas, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

CARTÕES AMARELOS - Adilson Goiano, Bruno Moura e Luis Gustavo (Sampaio Corrêa); Itaqui e Pereira (Brasil de Pelotas).

RENDA - R$ 13.080,00.

PÚBLICO - 2.767 torcedores.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).