Brasil de Pelotas demite Dal Pozzo e anuncia retorno de Rogério Zimmermann

Pouco mais de um ano após deixar o Brasil de Pelotas, o técnico Rogério Zimmermann está de volta. O clube anunciou nesta quarta-feira o desligamento de Gilmar Dal Pozzo e, poucas horas depois, confirmou o retorno de Zimmermann, que comandou o time gaúcho por mais de cinco anos em sua última passagem.

O Brasil foi derrotado por 1 a 0 pelo Coritiba na última segunda-feira, em pleno estádio Bento Freitas, e chegou ao quinto jogo sem vitória na Série B. Com isso, caiu para a 18.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 25 pontos.

Após a derrota, Dal Pozzo disse que não entregaria o cargo, mas a diretoria avaliou o trabalho como negativo e optou pela mudança. Ele deixou o time após duas vitórias, seis empates e quatro derrotas em 12 jogos.

Agora, o clube aposta em Rogério Zimmermann, que foi demitido em julho do ano passado, durante a disputa da Série B, quando o Brasil também brigava contra a degola. Apesar do cenário complicado que envolveu a sua saída, ele ainda é visto como ídolo por conta das conquistas que teve no clube.

Essa será a terceira passagem de Zimmermann pelo time pelotense. Na primeira, entre 2004 e 2005, não teve muito destaque. Já na segunda, de 2012 a 2017, tornou-se um dos técnicos mais longevos do País e levou o time da Série D para a Série B em dois anos, conquistando o acesso à terceira divisão em 2014 e à segunda em 2015.

A sua estreia vai acontecer na 25.ª rodada, quando o Brasil vai enfrentar o Sampaio Corrêa, em São Luis (MA). O time maranhense é vice-lanterna e também tenta fugir da zona de rebaixamento.