Brasil de Pelotas derrota Ceará e volta ao G4 da Série B

O Brasil de Pelotas voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro após quatro rodadas e dorme no G4 da competição. Nesta terça-feira, o time gaúcho recebeu o Ceará no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 28ª rodada, e conquistou uma vitória pelo placar de 2 a 1. O time visitante chegou à 11ª partida seguida sem vencer. Os dois gols dos anfitriões foram marcados em cobranças de pênalti, separadas por apenas três minutos.

Com 44 pontos, o Brasil assume a terceira colocação, mas ainda não tem a posição entre os quatro primeiros garantida já que Avaí e Londrina, ambos com 42 pontos, jogam apenas no sábado pela rodada. O Ceará, que chegou a brigar pelo acesso, segue sem vencer e é apenas o nono colocado, com 40 pontos.

O time da casa começou partindo para o ataque e se aproveitou de erros de marcação do adversário para abrir vantagem em duas cobranças de pênalti. Primeiro, aos onze minutos, em lance de escanteio, o zagueiro Charles puxou Cirilo dentro da área. Gustavo Papa bateu bem a penalidade e abriu o placar. Apenas três minutos mais tarde, Douglas Marques cometeu mais um pênalti sobre Felipe Garcia e Papa converteu novamente.

Empolgado pelos dois gols no início do jogo, o Brasil seguiu buscando o ataque, mas se abriu demais e ofereceu o contragolpe para o Ceará. Aos 20 minutos, Bill recebeu dentro da área e trabalhou como pivô servindo o lateral Eduardo que bateu no ângulo e diminuiu o placar.

Na segunda etapa, o Ceará se fez mais presente no campo de ataque e buscou uma pressão, mas tinha dificuldades para finalizar. Apesar de rondar a área adversária, o time visitante praticamente não exigiu defesas do goleiro Eduardo Martini. O Brasil, por sua vez, apostava nos contra-ataques e soube administrar a vitória valorizando a posse de bola até o apito final.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da 29ª rodada da Série B. O Ceará recebe o Joinville no Castelão, em Fortaleza (CE), e o Brasil joga mais uma partida no Bento Freitas, dessa vez contra o Sampaio Corrêa.