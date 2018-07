Brasil de Pelotas derrota o Bragantino em casa pela Série B

O Brasil de Pelotas chegou à segunda vitória em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho bateu o Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, no estádio Bento de Freitas, em partida válida pela terceira rodada. Com seis pontos em três jogos, a equipe gaúcha se coloca na briga pelas primeiras colocações em situação bem diferente do time, que segue sem pontuar, com derrotas em todas as três partidas até o momento. Sem Léo Condé, o clube paulista foi dirigido interinamente por Alberto Felix.

O time da casa começou pressionando e não demorou para abrir o placar. Logo aos oito minutos, Ramon foi lançado pela esquerda e cruzou na medida para Felipe Garcia completar de cabeça e estufar as redes. Mesmo vencendo, o Brasil seguiu com presença constante no ataque e chegou a balançar as redes novamente aos 16 minutos com Leandro Camilo, mas a jogada já estava parada por impedimento do zagueiro da equipe gaúcha. Na resposta do Bragantino, aos 30 minutos, Eliandro recebeu dentro da área e bateu na saída do goleiro, mas acertou a trave.

De tanto pressionar, o Brasil chegou ao segundo gol aos 11 minutos da etapa final. Ramon foi lançado em velocidade pela esquerda e levou a melhor sobre a marcação antes de bater cruzado para vencer o goleiro Felipe. No final, o Bragantino ainda buscou uma reação com substituições ofensivas, mas o Brasil soube se segurar e administrar a vantagem, garantindo o bom resultado em casa.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h30, quando enfrenta o Goiás no Estádio JK, em Itumbiara (GO). No sábado, às 21 horas, o Bragantino recebe o Tupi no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 2 X 0 BRAGANTINO

BRASIL DE PELOTAS - Eduardo Martini; Wender, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Washington, Diogo Oliveira (Nena) e Felipe Garcia; Marcos Paraná (Marcão) e Ramon (Nathan). Técnico: Rogério Zimmermann.

BRAGANTINO - Felipe; Alemão, Jesiel, Éder Lima e Bruno Pacheco; Serginho, Renan (Leandro Brasília), Edson Sitta (Leandro Oliveira) e Thiago Santos (Léo Jaime); Eliandro e Zambi. Técnico Alberto Félix (interino).

GOLS - Felipe Garcia, aos 7 minutos do primeiro tempo; Ramon, aos 11 do segundo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Wender, Marlon e Diogo Oliveira (Brasil de Pelotas); Jesiel, Serginho, Renan e Zambi (Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).