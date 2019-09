Brasil de Pelotas derrota o Londrina e sonha com G-4 na Série B

O Brasil de Pelotas se distanciou da zona de rebaixamento e já começou até a sonhar com o G4 ao derrotar o Londrina pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Brasil subiu para a 11ª colocação, com 28 pontos, contra 21 do Vila Nova, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Londrina conheceu seu sétimo tropeço consecutivo, sendo seis derrotas seguidas. Está em 12º, com 25.

O jogo começou movimentado. O Londrina chegou com Júnior Pirambu, após cruzamento de Paulinho Moccelin. O atacante cabeceou por cima do gol. O Brasil respondeu aos seis minutos. Cercado pelos adversários, Rodrigo Alves cruzou, a defesa da equipe paranaense falhou, e a bola sobrou para Ednei. O lateral só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Após o gol, o Brasil esboçou certa pressão para tentar liquidar a fatura. Murilo Rangel aproveitou a sobra e jogou rente à trave de César. O meia ainda teve uma segunda oportunidade de fazer o segundo, mas a cabeçada acabou saindo fraca e facilitou a defesa do goleiro paranaense.

Sem Dagoberto, o Londrina pouco criou. Coube a Germano criar as principais oportunidades do time. Na tentativa de longe, o volante ficou na defesa de Carlos Eduardo. Neris também tentou de longe. A bola saiu pela linha de fundo.

O Londrina tentou o abafa no segundo tempo. Após saída equivocada de Carlos Eduardo, Neris chutou, mas o zagueiro Bruno Aguiar salvou no meio do caminho. Na sequência, Safira recebeu cruzamento de Higo Leite e cabeceou com perigo, para fora.

O time de Pelotas administrou o resultado, povoou o meio-campo e pouco se aventurou no ataque. Aos 34 minutos, Eduardo Person acionou Maicon Assis, que invadiu a área e chutou para milagre de César. Leandro Leite também arriscou, antes do apito final, mas jogou pela linha de fundo.

Apesar do equilíbrio, o Londrina pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu passar pela marcação do Brasil, que se segurou para confirmar mais três pontos na Série B.

Na próxima rodada, o Brasil enfrenta o CRB na terça-feira, às 18h45, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). No dia 14 (sábado), às 11h, o Londrina recebe o Coritiba no Estádio do Café, no norte do Paraná.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 1 x 0 LONDRINA

BRASIL - Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Bruno Aguiar (Nirley), Leandro Camilo e Ednei; Leandro Leite, Eduardo Person, Murilo Rangel (Maicon Assis) e Diogo Oliveira; Cristian (Daniel Cruz) e Rodrigo Alves. Técnico: Bolívar.

LONDRINA - César; Hélder, Wallace, Léo Rigo e Breno; Matheus Neris (Léo Passos), Germano e Higor Leite; Paulinho Moccelin (Luidy), Alisson Safira (Nathan Cachorrão) e Júnior Pirambu. Técnico: Claudio Tencati.

GOL - Ednei, aos seis minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Adriano Barros Carneiro (CE).

CARTÕES AMARELOS - Cristian (Brasil-RS); Germano e Paulinho Moccelin (Londrina).

RENDA - R$ 48.465,00.

PÚBLICO - 3.833 pagantes.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).