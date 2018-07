Brasil de Pelotas e Juventude mantêm invencibilidade e ficam na ponta da Série C

Pela manhã, o Juventude foi até o Vale do Paraíba e venceu o Guaratinguetá por 3 a 2, de virada, depois de sair perdendo por 2 a 0. O time paulista é o lanterna, com apenas três pontos, e ao final do jogo o folclórico técnico João Telê entregou o cargo, mesmo se intitulando "dono do futebol" do clube.

Para chegar à vice-liderança, o Juventude ainda contou com o empate sem gols entre Londrina e Madureira, no norte do Paraná, que deixou o time paranaense em quarto lugar, com 15 pontos, e o carioca com oito pontos, em oitavo lugar. À tarde, em Pelotas, o Brasil também ficou no 0 a 0 com o Tupi, deixando o time mineiro em terceiro lugar com 16 pontos e melhor saldo de gols que o Londrina: 5 a 2.

A Portuguesa também pode chegar aos 16 pontos, desde que engate sua terceira vitória seguida, após bater o Guarani, por 1 a 0, e o Caxias, por 3 a 0. Na zona de rebaixamento estão o Caxias, com quatro, e o Guaratinguetá, com três.

VITÓRIAS DOS MANDANTES - No Grupo A não houve mudança no G4 e aconteceram duas vitórias dos mandantes. Em Aracaju, o Confiança ganhou do Salgueiro, por 2 a 0, com ambos ficando com 12 pontos, em quinto e sexto, respectivamente.

O Botafogo da Paraíba também atingiu os 12 pontos ao vencer o América-RN, por 1 a 0, ficando em sétimo. Apesar da derrota, o América continua no G4, em quarto lugar, com 14 pontos, atrás do ASA, com 16, do Vila Nova-GO, com 19, e do Fortaleza, com 20.

A maior goleada foi conquistada pelo Cuiabá, e fora de casa. O time estreou o técnico Josué Teixeira, foi até o Ceará e enfiou 4 a 1 no Icasa. O time de Mato Grosso é o oitavo colocado, com 10 pontos, e ainda espera brigar pela classificação baseado na sua excelente campanha no início da temporada, quando foi campeão estadual e da Copa Verde. Na zona de degola estão o Águia, com cinco pontos, e o Icasa, com três.

Pelo regulamento, os 20 participantes estão divididos em dois grupos de 10 times que se enfrentam entre si em dois turnos. O Grupo A é formado por clubes das regiões Nordeste e Centro-Oeste e o Grupo B conta com clubes das regiões Sul e Sudeste. Os quatro melhores de cada grupo avançam à segunda fase, enquanto os dois piores vão ser rebaixados para a Série D.

Confira os jogos da nona rodada da Série C:

Sábado

Vila Nova-GO 3 x 0 ASA-AL

Águia-PA 2 x 2 Fortaleza-CE

Caxias-RS 0 x 2 Guarani-SP

Domingo

Guaratinguetá-SP 2 x 3 Juventude-RS

Londrina-PR 0 x 0 Madureira-RJ

Brasil-RS 0 x 0 Tupi-MG

Icasa-CE 1 x 4 Cuiabá-MT

Confiança-SE 2 x 0 Salgueiro-PE

Botafogo-PB 1 x 0 América-RN

Segunda-feira

20h15

Tombense-MG x Portuguesa-SP