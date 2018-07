Brasil de Pelotas é único invicto da Série C após derrubar o Juventude

O Brasil lidera sozinho o Grupo B, com 20 pontos, enquanto o Fortaleza manteve a ponta do Grupo A, com 23 pontos após vencer o duelo cearense contra o Icasa, por 2 a 0. Cinco jogos foram disputados neste sábado, quatro estão previstos para domingo e outro para segunda-feira à noite.

Quatro jogos foram disputados pelo Grupo B. O Brasil lidera com 23 pontos e cinco vitórias, seguido por três clubes com 17 pontos e quatro vitórias. Um deles é o Tupi que vacilou em Juiz de Fora (MG) ao empatar por 1 a 1 com o Tombense, em um confronto de times mineiros. O Tupi, é vice-líder pelo saldo de gols. Tem cinco gols, contra três do Juventude, em terceiro, e dois gols do Londrina, em quarto lugar.

O Londrina segurou o empate com a Portuguesa, por 1 a 1, de manhã, no Canindé. A Lusa, que não perde há quatro jogos, é quinta colocada, com 15 pontos, enquanto o Tombense tem 10 pontos, em sétimo lugar. Também cedo, no Rio de Janeiro, Madureira e Caxias empataram, por 2 a 2, com o time carioca ficando em oitavo, com nove pontos, enquanto o Caxias, com cinco, é o penúltimo colocado, na zona e rebaixamento.

O Guarani é o sexto colocado com 11 pontos e domingo à tarde vai receber o lanterna Guaratinguetá, com apenas três pontos, mas que firmou nesta semana uma parceria com o Atlético Paranaense. O clube, inclusive, demonstrou o desejo de mandar seus jogos em Curitiba.

FORTALEZA NA PONTA - Confirmando seu favoritismo, o Fortaleza, na capital do Ceará, fez 2 a 0 sobre o Icasa, que é o lanterna do Grupo A, com apenas três pontos. O time não pode perder a ponta nesta rodada, porque o vice-líder Vila Nova-GO tem 19 pontos, seguido por ASA, com 16, e América-RN, com 14, formando o G4 - a zona de classificação para a segunda fase.

Confira os jogos da 10.ª rodada da Série C:

Sábado

Portuguesa 1 x 1 Londrina-

Madureira 2 x 2 Caxias

Juventude 2 x 3 Brasil-RS

Tupi 1 x 1 Tombense

Forataleza 2 x 0 Icasa

Domingo

16 horas - Guarani x Guaratinguetá

Salgueiro x Botafogo-PB

18h30 - América-RN x Águia

19 horas - ASA x Confiança

20h15 - Cuiabá-MT x Vila Nova-GO