Brasil de Pelotas lidera grupo e Lusa bate Guarani em duelo paulista na Série C

Ficou ruim para quem perdeu. No caso, o Guarani continua com sete pontos, caindo uma posição e figurando em sétimo lugar, atrás do Tombense, sexto, com oito. O Madureira continua rondando a zona de degola, com quatro pontos, em oitavo lugar, mas pode ser

superado pelo Caxias, com três, em nono.

O domingo cedo também virou espaço também para a disputa da Série C. Dois jogos foram realizados pela manhã. O Tupi chegou à vice-liderança, agora com 15 pontos, mesmo empatando em Juiz de Fora (MG) com o Juventude, por 1 a 1. No outro jogo da manhã, no Vale do Paraíba, o Guaratinguetá perdeu para o Tombense-MG por 2 a 0.

Enquanto o Tupi manteve-se na briga pela ponta, o time gaúcho se segurou dentro do G4, zona de classificação à segunda fase, com 11 pontos, em quarto lugar. O Londrina é terceiro, com 11.

Quem não ganha de ninguém é o Guaratinguetá, que até fez um bom primeiro tempo, mas depois sucumbiu diante do Tombense, por 2 a 0. O time mineiro, que subiu ano passado da Série D, é o sexto colocado, com oito pontos. Enquanto isso, o time paulista

segura a lanterninha, com apenas três pontos.

FORTALEZA LIDERA O GRUPO A - Os cinco jogos do Grupo A foram disputados no sábado, com a derrota do líder Fortaleza para o Confiança, por 1 a 0, em Aracaju. Mas o time cearense ainda é líder sozinho, com 16 pontos, seguido pelo Vila Nova-GO e ASA, com 13 pontos, mas com vantagem do time goiano no número de vitórias: 4 a 3. A quarta posição é do Salgueiro, com 12.

Mas a briga promete ser muito boa nas próximas rodadas pelo G4. O América-RN tem 11 pontos, seguido pelo Botafogo-PB e Confiança, com nove pontos. Na zona de rebaixamento estão o Icasa, com três, que venceu pela primeira vez - 2 a 0 no Águia-PA, que é o penúltimo colocado, com quatro. O Cuiabá está perto da zona da degola, com quatro pontos, em oitavo. A próxima rodada será disputada no final de semana.

Confira os jogos da 7.ª rodada:

Sábado

Confiança-SE 1 x 0 Fortaleza-CE

Icasa-CE 2 x 0 Águia-PA

Salgueiro-PE 1 x 1 ASA-AL

América-RN 2 x 1 Cuiabá-MT

Vila Nova-GO 2 x 0 Botafogo-PB

Domingo

Guaratinguetá-SP 0 x 2 Tombense-MG

Tupi-MG 1 x 1 Juventude-RS

Brasil-RS 3 x 1 Madureira-RJ

Portuguesa-SP 1 x 0 Guarani-SP

Segunda-feira

20h15

Caxias-RS x Londrina-PR