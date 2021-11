Brasil de Pelotas perde para o Avaí e é rebaixado para a Série C

Mesmo jogando com um a menos desde o primeiro tempo, por conta da expulsão de Bruno Silva, o Avaí venceu o Brasil-RS por 1 a 0 na tarde desta terça-feira. Jogando no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, os catarinenses tiveram controle do jogo e chegaram a balançar as redes duas vezes, mas um gol foi anulado após revisão no VAR.

Com a vitória, o Avaí soma 56 pontos, enquanto o Brasil segue com 23 pontos, na 20ª e última colocação, e teve seu rebaixamento confirmado matematicamente, pois o Brusque venceu o Náutico.

O principal lance do primeiro tempo ocorreu aos 28 minutos, quando Bruno Silva foi expulso e deixou o Avaí com um a menos. Depois de sofrer uma falta e o adversário não levar cartão amarelo, ele revidou no lance seguinte e peitou o árbitro, que aplicou o cartão vermelho.

Esse não foi o único lance polêmico no estádio. Após denúncia de um membro da comissão técnica do Brasil, a Polícia Militar retirou um torcedor do Avaí das arquibancadas para averiguar suposta injúria racial. O torcedor foi encaminhada para uma delegacia.

Antes da expulsão, o Avaí dominou o jogo e teve chance com Jadson, em cobrança de falta, mas Matheus Nogueira defendeu bem. Mesmo com um a menos, foi do Avaí as principais chegadas, tanto que o goleiro do Brasil se destacou com mais duas defesas, em finalizações de Lourenço e outra de Jadson.

O cenário do segundo tempo foi o mesmo, com o Avaí controlando o jogo, apesar de não conseguir finalizar tanto. Aos 13, em lance de falta, a rede balançou, mas após revisão do VAR, foi marcado impedimento de Alemão. Entretanto, os visitantes abriram o placar aos 23 minutos. Após cruzamento da direita de Iury, Copete se antecipou à marcação e cabeceou bem para marcar.

A partida ficou um pouco mais movimentada nos minutos seguintes, com uma boa chegada para cada lado. O Brasil assustou com Renatinho e o Avaí com Rômulo. Já nos acréscimos, o Brasil teve sua principal chance no jogo, com Rone, que recebeu cruzamento de Gabriel Poveda e, com o gol livre, errou a finalização.

O Avaí volta a campo já na próxima sexta-feira, às 19h, pela 34.ª rodada. Recebe o Vitória no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O Brasil visita o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís (MA), no domingo, às 18h15.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 X 1 AVAÍ

BRASIL - Matheus Nogueira; Netto (Vidal), Leandro Camilo, Ícaro e Héverton (Paulinho); Diego Gomes (Rone), Bruno Matias, Rildo (Caio Rangel), Patrick (Gabriel Poveda) e Renatinho; Erison. Técnico: Jerson Testoni.

AVAÍ - Glédson; Diego Renan, Fagner Alemão, Betão e João Lucas (Iury); Bruno Silva, Jean Cléber, Lourenço, Copete (Rafael Pereira) e Jadson (Rômulo); Getúlio (Valdívia). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Copete aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA)

CARTÕES AMARELOS - Patrick (Brasil). Vladimir e João Lucas (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Silva (Avaí).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).