Brasil de Pelotas segura o Fortaleza e garante o acesso para a Série B

O Fortaleza ficou mais uma vez pelo caminho. Melhor para o Brasil, de Pelotas (RS), que com um sistema defensivo muito forte, segurou o time cearense no Castelão, em Fortaleza, na tarde deste sábado com mais de 50 mil torcedores e, com o placar por 0 a 0, conquistou o acesso para a Série B de 2016. Isso graças ao jogo de ida, que venceu por 1 a 0, o que lhe deu o direito de jogar pelo empate nesta tarde.

Este é o segundo acesso seguido do Brasil, que na temporada passada estava na Série D. Com a mesma comissão técnica desde a última temporada, e praticamente o mesmo elenco, conseguiu subir novamente.

Já o Fortaleza acumula mais um ano na terceira divisão, com ares de sofrimento, como foi em 2014, quando empatou com o Macaé, por 0 a 0, fora de casa, e depois ficou no 1 a 1, em Fortaleza, não conquistando o acesso. Em ambos os casos, terminou a primeira fase disparado na liderança do seu grupo e jogou contra o quarto colocado da outra chave.

O nome do jogo foi o goleiro Eduardo Martini, que desde os primeiros minutos fez defesas milagrosas e salvou o time gaúcho. Agora, o Brasil aguarda o vencedor do confronto entre Portuguesa e Vila Nova, que jogam neste sábado à noite, no Canindé, para saber qual será o seu adversário nas semifinais da Série C.