Brasil de Pelotas vence Botafogo-SP e mantém reação na Série B

O Brasil de Pelotas foi para o seu quarto jogo sem derrotas ao derrotar o Botafogo-SP por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, pelo encerramento da décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado por Danilo Gomes.

Com o resultado, a equipe gaúcha subiu para a 11ª colocação, com 13 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento. O Botafogo, fora da degola, é o 16º, com oito, mesma pontuação do Guarani, na 17ª colocação, já dentro da zona de descenso.

As táticas das duas equipes estiveram evidentes no primeiro tempo. O Botafogo saiu para o jogo e procurou surpreender em jogadas de velocidade pelas laterais, enquanto o Brasil apostou no contra-ataque. Ambos criaram boas oportunidades de gol, mas o zero não saiu do placar nos primeiros 45 minutos.

A primeira chance veio aos quatro minutos. Ronald fez boa jogada pela direita e chutou por cima do goleiro Rafael Martins. A bola foi caprichosamente na trave, próximo à forquilha. A resposta também foi quase sem querer. Matheus Oliveira fez o cruzamento e a bola quicou no chão e por pouco não enganou Darley, que jogou para escanteio.

O Brasil voltou a chegar com Matheus Oliveira, jogador que mais apareceu com perigo, mas Darley assegurou o empate. Pelo lado do Botafogo, Rafinha e Wellington Tanque tentaram. O último acertou uma cabeçada rente à trave da meta da equipe xavante.

O segundo tempo teve um ritmo mais lento, truncado, principalmente, no meio-campo. O Botafogo continuou dominando as ações, mas sem levar perigo. E foi em uma saída de bola que o Brasil conseguiu abrir o placar e sua primeira chegada na etapa final. Aos 27 minutos, Matheus Oliveira roubou a bola de Elicarlos e acionou Danilo Gomes. O atacante mandou no fundo das redes.

Nos minutos finais, o Botafogo saiu para o abafa. Mas sem organização tática, o clube só conseguiu jogar o adversário para o campo de defesa, sem ser efetivo. Com isso, o Brasil administrou a vantagem e saiu de Ribeirão Preto com três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o CRB na sexta-feira, às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No sábado, às 18h30, o Brasil recebe o Paraná no Bento Freitas, em Pelotas (SP).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 x 1 BRASIL DE PELOTAS-RS

BOTAFOGO - Darley; Jeferson (Valdemir), Robson, Jordan e Gilson (Guilherme Romão); Naldo, Elicarlos (Judivan) e Matheus Anjos (Bady); Ronald, Wellington Tanque e Rafinha (Matheus Alessandro). Técnico: Claudinei Oliveira.

BRASIL DE PELOTAS - Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Lázaro, Héverton e Alex Ruan (Leandro Leite); Sousa, Bruno Matias e Matheus Oliveira (Rafael Vinícius); Jarro Pedroso (Luiz Henrique), Gabriel Poveda (Gegê) e Danilo Gomes (Bruno Santos). Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Danilo Gomes, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robson (Botafogo); Bruno Matias, Danilo Gomes, Jarro Pedroso e Rafael Vinícius (Brasil).

ÁRBITRO - Leonardo Sígari Zanon (PR).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).