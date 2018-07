Brasil de Pelotas vence o lanterna Boa em casa e respira na Série B

Em confronto direto entre dois times da zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas levou a melhor sobre o Boa na noite desta terça-feira, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 2 a 0, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).

Com o triunfo, o time gaúcho segue firme na briga para deixar a zona de rebaixamento, chegando agora a 18 pontos, na provisória 17ª colocação, a primeira dentro da zona da degola. Enquanto isso, o Boa segue com os mesmos 10 pontos, na última posição da competição.

O jogo começou com o Boa tendo duas chances claras, mas o goleiro Carlos salvou o Brasil em ambas. O time mandante respondeu aos 13 minutos em cruzamento perigoso de Pereira, que também acertou a trave na sequência, aos 17 minutos.

A partida perdeu a intensidade na segunda metade do primeiro tempo. Apesar das tentativas, nenhum dos times conseguiu grandes chances. Aos 32 minutos, Douglas Baggio tentou chute com perigo para o time mineiro. O duelo foi para o intervalo empatado.

As coisas se complicaram para o Boa na volta do vestiário. Logo aos 2 minutos, Pereira acertou um belo chute de longe e abriu o placar no estádio Bento Freitas. O time mandante ainda teve chance de ampliar e a situação ficou mais favorável quando Aldo, do Boa, foi expulso por falta dura aos 12 minutos.

O time visitante até tentou reagir, apesar das dificuldades, mas o jogo foi liquidado pelo Brasil aos 29 minutos, quando Pereira tabelou com Kaio na área e deixou Maicon Assis em condições de finalizar para fazer 2 a 0. O Brasil administrou a vitória até o fim.

O Brasil de Pelotas volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 18ª rodada. Já o Boa receberá o Sampaio Corrêa-MA no Estádio do Melão, em Varginha (MG), às 21h.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 2 x 0 BOA

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Tiago Cametá, Leandro Camilo, Rafael Dunas e Bruno Collaço; Leandro Leite, Itaqui, Pereira (Lourency), Kaio e Valdemir (Maicon Assis); Luiz Eduardo (Michel). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

BOA - Igor Rayan (Fabrício); Helder, Luan, Rafael Jensen e Jadson; Maycon, Aldo, Bruno Tubarão, Daniel Cruz (Machado) e Kaio Christian; Douglas Baggio (Felipe Alves). Técnico: Ney da Matta.

GOLS - Pereira, aos 2 minutos, e Maicon Assis, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maicon Assis (Brasil de Pelotas); Bruno Tubarão e Kaio Cristian (Boa).

CARTÃO VERMELHO - Aldo (Boa).

ÁRBITRO - Dyorgines Padovani de Andrade (ES)

RENDA - R$ 41.825,00.

PÚBLICO - 2.513 pagantes (3.301 no total).

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).