Brasil de Pelotas supera o Vitória e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Em confronto direto na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas levou a melhor e venceu o Vitória por 1 a 0 na manhã deste sábado, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 14ª rodada.

O resultado levou o time da casa aos 17 pontos, se afastando da zona da degola e subindo para a 11ª colocação, quatro pontos acima do Criciúma, que é o primeiro time dentro do grupos dos quatro piores.

Já o Vitória, que voltou a perder após duas rodadas, caiu para a 19º e penúltima colocação, com 11 pontos, acima apenas do lanterna América-MG, que tem um ponto a menos e ainda joga neste sábado contra o Paraná. Ou seja, ao final da rodada, o time baiano pode cair para o último lugar.

O jogo começou equilibrado, mas o Brasil foi dominando as ações aos poucos. O time da casa tomava a iniciativa e buscava mais o ataque, principalmente com chutes de fora da área e cruzamentos buscando o centroavante Rafael Grampola.

Aos 43 minutos, quando o empate parecia persistir até o intervalo, essa superioridade finalmente foi traduzida em gol. Murilo Rangel fez longo lançamento, a defesa do Vitória não conseguiu cortar e Cristian tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

Se a situação já estava difícil para o Vitória, ficou ainda mais complicada após a expulsão do volante Léo Gomes, que já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo do árbitro carioca Alexandre Vargas de Jesus depois de cometer falta dura em Diogo Oliveira.

Mesmo com um homem a menos, o Vitória ainda conseguiu levar perigo ao gol adversário e quase empatou a partida em cabeceio de Caicedo após escanteio, mas o goleiro Carlos Eduardo salvou o time da casa e ajudou a assegurar o triunfo.

O Brasil volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, quando visita o Oeste, na Arena Barueri, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 19 horas, o Vitória recebe o Paraná no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 1 X 0 VITÓRIA

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Leandro Camilo, Bruno Aguiar e Ednei; Leandro Leite, Washington (Eduardo Person), Diogo Oliveira e Murilo Rangel (Rodrigo Alves); Cristian (Elias) e Rafael Grampola. Técnico: Bolívar.

VITÓRIA - Marín Rodríguez; Matheus Rocha, Ramon, Bruno Bispo e Capa (Lucas Cândido); Baraka, Léo Gomes e Felipe Gedoz (Thiaguinho); Wesley (Caicedo), Chiquinho e Anselmo Ramon. Técnico: Osmar Loss.

GOL - Cristian, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Camilo, Ednei, Leandro Leite e Washington (Brasil de Pelotas); Léo Gomes e Baraka (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Léo Gomes (Vitória).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).