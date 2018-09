Brasil de Pelotas vence, respira e empurra CRB para zona da degola na Série B

Não foi uma boa partida tecnicamente, mas a torcida do Brasil de Pelotas não está nem aí e voltou para casa feliz com a magra vitória sobre o CRB, por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Bento Freitas, pela 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Michel marcou o gol aos 37 minutos do segundo tempo.

A partida marcou a reestreia de Rogério Zimmermann no Bento Freitas. Com o resultado deste sábado, os papéis dos dois times se inverteram. O Brasil de Pelotas chegou aos 31 pontos e deixou a zona de rebaixamento, empurrando o CRB, que chegou ao terceiro jogo sem vitória e estacionou nos 29.

Empurrado pela torcida e ciente de que só a vitória interessava, o time gaúcho partiu para cima desde o início e chegou com Michel em chute defendido por João Carlos.

Esse, porém, foi um dos poucos lances de perigo no primeiro tempo. Jogando no contra-ataque, o CRB teve uma boa chance nos minutos finais, quando o árbitro assinalou recuo de Tiago Cametá para Marcelo Pitol. Neto Baiano rolou e Flávio Boaventura chutou para fora.

O panorama não mudou depois do intervalo. O Brasil de Pelotas passou a criar mais chances até que fez o gol da vitória aos 37 minutos. Michel aproveitou bate e rebate dentro da área após cobrança de falta e chutou na saída de João Carlos. No último lance, Marcelo Pitol impediu o empate ao fazer grande defesa em falta cobrada por Paulinho.

O Brasil de Pelotas volta a campo no próximo sábado, contra o Oeste, às 16h30, novamente no Bento Freitas, em Pelotas (RS). Já o CRB recebe o Coritiba, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Os jogos são válidos pela 28.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 X 0 CRB

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Tiago Cametá (Michel Schmoller), Leandro Camilo, Nirley e Rafael Dumas; Leandro Leite, Itaqui, Alex Ruan, Pereira (Wallace Pernambucano) e Lourency (Welinton Júnior); Michel. Técnico: Rogério Zimmermann.

CRB - João Carlos; Edson Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Luiz Otávio, Iago (Diego Rosa) e Renan Oliveira (Rafael Costa); Neto Baiano e Willians Santana (Elias). Técnico: Doriva.

GOL - Michel, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Leite, Diego Miranda, Alex Ruan e Nirley (Brasil de Pelotas); Willians Santana, Anderson Conceição, Paulinho e Elias (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).