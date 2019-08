Brasil de Pelotas x Vitória: onde assistir ao vivo e horário

Brasil de Pelotas e Vitória vão se enfrentar às 11 horas (horário de Brasília) neste sábado, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com campanhas irregulares na competição, os dois times vêm de tropeços.

Brasil de Pelotas x Vitória terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, que também vão transmitir online a partida através de seus sites e aplicativos.

ESCALAÇÕES DE BRASIL DE PELOTAS X VITÓRIA

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Ricardo Luiz, Bruno Aguiar, Nirley e Heverton; Leandro Leite, Carlos Jatobá e Diogo Oliveira; Bruno Paulo, Cristian e Rafael Grampola. Técnico: Bolívar.

VITÓRIA - Martín Rodríguez; Van, Ramon, Bruno Bispo e Capa; Léo Gomes, Baraka, Ruy e Felipe Gedoz; Chiquinho e Anselmo Ramon. Técnico: Osmar Loss.

O duelo terá maior peso para os baianos, que seguem dentro da zona de rebaixamento, apenas um ponto à frente do lanterna América-MG, com riscos de queda para a Série C.

Céu azul, sol e vento frio. Foi neste cenário, no estádio Boca de Lobo, o mais antigo do país, que o Vitória treinou na manhã desta sexta (2), aprontando para o duelo com o Brasil de Pelotas, sábado, no Bento de Feitas, em Pelotas (RS). Mais informações: https://t.co/An3ky4kVW2 pic.twitter.com/8EdBIG2zCB — EC Vitória (@ECVitoria) August 2, 2019

O Vitória soma 11 pontos e figura no momento na 18ª posição. Um triunfo deve tirar a equipe baiana da zona da degola, mas o time continuará perto da região perigosa da tabela. O Vitória vem de empate com o Figueirense, fora, e de vitória sobre a Ponte Preta, diante de sua torcida.

O Brasil de Pelotas, por sua vez, vem de quatro jogos sem vencer, sendo dois empates e duas derrotas nas últimas rodadas. A equipe gaúcha soma 14 pontos e figura na 14ª posição da tabela. Um tropeço neste sábado pode até significar a entrada na zona de rebaixamento.