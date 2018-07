Brasil decepciona e volta a empatar no torneio Sub-20

A nova geração do futebol brasileiro, sob o comando do técnico Alexandre Gallo, voltou a decepcionar nesta quinta-feira. Assim como já tinha acontecido na estreia de terça contra o Catar, a seleção sub-20 ficou no empate com o Equador, dessa vez por 0 a 0, pelo Torneio de Cotif, em Valência, na Espanha.

Na estreia de terça-feira, o Brasil empatou por 1 a 1 com o Catar. Diante do Equador, mesmo com dois torcedores especiais no estádio - Dunga, técnico da seleção principal, e Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções da CBF, foram a Valência acompanhar o jogo -, o time de Gallo não saiu do 0 a 0.

Coordenador das categorias de base da CBF, Gallo também é o treinador da seleção Sub-20 - e ainda vai comandar o time olímpico nos Jogos do Rio em 2016. No Torneio de Cotif, ele levou um grupo com jogadores que já são destaque em seus clubes, como Gabriel (Santos) e Thalles (Vasco).

Mas o time ainda não conseguiu jogar bem em Valência. Nesta quinta-feira, o clima foi nervoso dentro de campo. O meia Boschilia chegou a ser expulso nos minutos finais, mesmo estando na reserva. E, depois do término da partida, houve troca de empurrões entre jogadores das duas seleções.

Agora, o Brasil ficou em situação complicada no Torneio de Cotif. Está em terceiro lugar no Grupo B, com dois pontos, atrás do líder Equador, que tem sete, e do Valencia, com três. Catar, com dois, e China, com um, completam a chave, sendo que apenas os dois melhores vão às semifinais.

O Brasil ainda joga duas vezes na competição, contra a seleção da China no sábado e o time do Valencia no domingo, partidas que Dunga e Gilmar Rinaldi também devem acompanhar de perto. E vai precisar de duas vitórias para ficar com uma das vagas do grupo e poder disputar as semifinais.