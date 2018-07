Brasil depende do terceiro jogo pela primeira vez desde 1978

O Brasil precisa de apenas um empate na partida contra Camarões para chegar à segunda fase da Copa do Mundo. A tarefa não é complicada, mas situação é incomum: desde 1982, no Mundial da Espanha, a seleção brasileira consegue a classificação na segundo jogo da competição. De lá para cá, foram oito edições de Copa com sucesso absoluto nos dois primeiros confrontos.

Em 1978, na Argentina, o time treinado por Cláudio Coutinho garantiu a vaga na segunda fase após bater a Áustria por 1 a 0 na terceira partida - antes, havia empatado com Suécia (1 a 1) e Espanha (0 a 0). Depois, a equipe do Brasil somou 16 vitórias nas duas primeiras rodadas das Copas de 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010.

Na Espanha, em 1982, o Brasil venceu União Soviética e Escócia. No jogo derradeiro, também passou pela Nova Zelândia. Quatro anos depois, mais três vitórias na primeira fase, contra Espanha, Argélia e Irlanda do Norte. O mesmo caminho seguiu o time de 1990, batendo Suécia, Costa Rica e Escócia.

Na campanha do tetracampeonato, em 1994, a seleção de Carlos Alberto Parreira entrou classificada para enfrentar a Suécia na terceira partida. Depois de sair atrás no placar, a equipe empatou o jogo após jogada individual de Romário. O empate por 1 a 1 foi suficiente para garantir a primeira colocação no grupo.

Em 1998, na França, após dois triunfos, o Brasil enfrentou a Noruega garantido nas oitavas de final, mas acabou derrotado por 2 a 1. O resultado, entretanto, não tirou a liderança do grupo do time de Zagallo.

Nas duas Copas seguintes, em 2002 e 2006, a seleção brasileira venceu todos os jogos da primeira fase. Na África do Sul, foram duas vitórias e um empate sem gols no confronto contra Portugal.

TAREFA FÁCIL

Em 1974, na Alemanha, a equipe brasileira comandada por Zagallo estreou com um empate sem gols com a Iugoslávia. Na partida seguinte, diante da Escócia, novo 0 a 0. Os resultados forçaram o Brasil a bater o frágil Zaire por 3 a 0, já que os escoceses haviam feito 2 a 0 - os iugoslavos golearam por 9 a 0. O que parecia fácil, tornou-se uma batalha.

Jairzinho abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. O segundo gol, marcado por Rivellino, saiu apenas aos 22 minutos da etapa final. Depois, a 11 minutos do fim, Valdomiro colocou o Brasil na segunda fase ao balançar as redes após uma falha do goleiro.

Jogos do Brasil na primeira fase desde 1978:

Copa 1978

1 x 1 Suécia

0 x 0 Espanha

1 x 0 Áustria

Copa 1982

2 x 1 União Soviética

4 x 1 Escócia

4 x 0 Nova Zelândia

Copa 1986

1 x 0 Espanha

1 x 0 Argélia

3 x 0 Irlanda do Norte

Copa 1990

2 x 1 Suécia

1 x 0 Costa Rica

1 x 0 Escócia

Copa 1994

2 x 0 Rússia

3 x 0 Camarões

1 x 1 Suécia

Copa 1998

2 x 1 Escócia

3 x 0 Marrocos

1 x 2 Noruega

Copa 2002

2 x 1 Turquia

4 x 0 China

5 x 2 Costa Rica

Copa 2006

1 x 0 Croácia

2 x 0 Austrália

4 x 1 Japão

Copa 2010

2 x 1 Coreia do Norte

3 x 1 Costa do Marfim

0 x 0 Portugal