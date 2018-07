Brasil derrota Levante na Espanha e é campeão de torneio sub-20

A seleção brasileira sub-20 conquistou nesta quarta-feira seu primeiro título desde o retorno do técnico Dunga ao time principal. Pelo placar de 2 a 0, o time comandado por Alexandre Gallo derrotou o Levante no piso sintético do Torneio de Cotif, em Valência, na Espanha.

Depois das críticas recebidas nos primeiros jogos do torneio, a seleção sub-20 teve bom desempenho nesta quarta. Dominou a partida desde o início e construiu a vantagem no placar com tranquilidade. Aos 15 minutos de jogo, Yuri Mamute sofreu falta dentro da área. Thalles bateu o pênalti e converteu. No segundo tempo, Gerson aproveitou vacilo da defesa do clube espanhol e anotou o segundo gol brasileiros nos acréscimos.

Com a vitória na decisão, e na semifinal, contra a arquirrival Argentina, os brasileiros deixaram para trás as atuações irregulares nos empates contra Catar e Equador, no começo da competição. O Brasil ainda ganhou do Valência e goleou a China por 4 a 0 no Torneio de Cotif.

O triunfo marca a segunda conquista de Gallo à frente da base da seleção. A primeira aconteceu no Torneio de Toulon, tradicional competição sub-21 disputada na França, ainda antes do fiasco do time principal na Copa do Mundo.

O Torneio de Cotif é o primeiro disputado pela base da seleção após a chegada de Dunga à seleção principal. Em sua segunda passagem pelo time nacional, o treinador prometeu integração total com as equipes mais jovens, a começar justamente pela competição realizada na Espanha. Dunga e Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções, estiveram em Valência para acompanhar de perto o desempenho do time sub-20.