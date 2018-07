Brasil derrota o Chile por 2 a 1 na estreia do Sul-Americano Sub-20

O Brasil fez uma ótima estreia no Sul-Americano Sub-20, disputado no Uruguai. O time comandado pelo técnico Alexandre Gallo mostrou superioridade em campo e derrotou o Chile por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Domingo Burgueno Miguel, na cidade de Maldonado, pela primeira rodada do Grupo B. Os dois gols foram marcados pelo meia Marcos Guilherme, do Atlético Paranaense. Cuevas, em cobrança de falta, fez o dos chilenos.

Além de brigar por mais um título (o Brasil já tem 11 em sua história), a seleção luta por uma das quatro vagas no Mundial que será realizado em maio, na Nova Zelândia - o torneio também dá vagas à Olimpíada, mas por ser o país-sede o Brasil já está garantido.

A seleção brasileira está no Grupo B ao lado do Uruguai, Venezuela e Colômbia, a atual campeã e apontada por Alexandre Gallo como principal adversário do Brasil, além do Chile. O Grupo A é formado por Argentina, Equador, Peru, Paraguai e Bolívia - na estreia, os argentinos fizeram 5 a 2 nos equatorianos e os paraguaios bateram os bolivianos por 4 a 2. Os três primeiros de cada grupo avançam ao hexagonal decisivo, que será disputado em Montevidéu.

Em campo, o Brasil foi pouco ameaçado pelos chilenos e foi criando chances de gol até abrir o placar pouco antes do intervalo, aos 44 minutos. Após boa jogada de Thalles pela direita, Marcos Guilherme recebeu livre dentro da área e chutou para as redes. Logo na volta do intervalo, o meia do Atlético Paranaense fez o segundo em uma cabeçada. No fim, aos 38, o Chile diminuiu em uma bela cobrança de falta de Cuevas.

Pela segunda rodada, o Brasil terá pela frente o Uruguai, o dono da casa, neste sábado, às 22h10 (de Brasília). Os chilenos enfrentarão a Venezuela um pouco mais cedo, às 20 horas.