Brasil desbanca França e sobe para o segundo lugar do ranking da Fifa

O título da Copa América, diante de sua torcida, fez a seleção brasileira subir no ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira. O time comandado pelo técnico Tite desbancou a França e subiu para o segundo lugar, aproximando-se da líder Bélgica, que sustentou a ponta por uma margem de apenas 20 pontos.

O Brasil, que vinha figurando em terceiro lugar desde o fim da Copa do Mundo da Rússia, chegou aos 1.726 em razão dos resultados na competição continental. Assim, superou os atuais campeões mundiais, que somam agora 1.718 após partidas das Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Com os pontos somados na Copa América, a seleção brasileira já vislumbra o topo. Isso porque a Bélgica, líder desde o Mundial da Rússia, tem 1.746. Desta forma, o Brasil aumentou suas chances de voltar ao primeiro lugar ainda neste ano, a depender dos resultados deste segundo semestre.

A subida brasileira não foi a única mudança no Top 10, movimentado em razão das competições continentais disputadas nas Américas, e na África nas últimas semanas. Mesmo sem brilhar na Copa América, o Uruguai ganhou três posições e subiu para o quinto posto, atrás da Inglaterra, que sustentou o quarto lugar.

As seleções de Portugal e Croácia perderam uma colocação cada, figurando agora em sexto e sétimo lugares, respectivamente. Entre as equipes sul-americanas, Colômbia e Argentina entraram no Top 10. Os colombianos, por sinal, brilharam ao conquistarem cinco colocações. Agora estão em oitavo. Os argentinos subiram um posto e agora aparecem em 10º. E a Espanha, em nono, perdeu duas colocações.

Campeão da Copa Ouro, a competição continental organizada pela Concacaf, o México também se destacou na atualização do ranking da Fifa. O time mexicano subiu seis posições e agora figura em 12º. Vice-campeões, os Estados Unidos galgaram oito postos e figuram em 22º.

Já a Argélia, campeã da Copa Africana de Nações, saltou nada menos que 28 colocações. Ocupa no momento o 40º lugar. Porém, segue atrás do vice-campeão Senegal, que obteve duas posições e está em 20º na lista da Fifa.

A próxima atualização do ranking acontecerá em 19 de setembro, de acordo com a entidade que rege o futebol mundial.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º - Bélgica, 1.746 pontos

2º - Brasil, 1.726

3º - França, 1.718

4º - Inglaterra, 1.652

5º - Uruguai, 1.637

6º - Portugal, 1.631

7º - Croácia, 1.625

8º - Colômbia, 1.622

9º - Espanha, 1.617

10º - Argentina, 1.610

11º - Suíça, 1.605

12º - México, 1.604

13º - Dinamarca, 1.589

14º - Chile, 1.583

15º - Alemanha, 1.582

16º - Itália, 1.569

16º - Holanda, 1.569

18º - Suécia, 1.558

19º - Peru, 1.552

20º - Polônia, 1.550

20º - Senegal, 1.550