Brasil faz 1 a 0 na Inglaterra e vence a 1ª no Mundial Sub-17

A seleção brasileira se recuperou da derrota na estreia do Mundial Sub-17 de Futebol e ganhou a primeira na competição nesta terça-feira. Jogando em La Serena, no Chile, o time comandado pelo técnico Carlos Amadeu teve muitas dificuldades, mas superou a Inglaterra por 1 a 0, gol de falta do atacante Leandro, da Ponte Preta.

Com a vitória, a seleção somou seus três primeiros pontos no Grupo B e se igualou provisoriamente à Coreia do Sul, de quem perdeu por 1 a 0 na estreia. Os sul-coreanos jogam ainda nesta terça-feira contra Guiné. O time africano, que empatou em 1 a 1 com a Inglaterra na primeira rodada, será adversário do Brasil na sexta-feira, em Viña del Mar.

Com pouca criatividade, o Brasil quase não criou chances de marcar diante da Inglaterra. Os europeus fizeram muito pouco no primeiro tempo, mas foram para cima na volta do intervalo e o goleiro Juliano precisou fazer duas boas defesas para impedir que Sterling abrisse o placar.

Mas foi exatamente numa falta feita por Sterling que o Brasil chegou ao gol. Em cobrança de falta na entrada da área, Leandro encobriu a barreira e colocou no ângulo direito, sem chances para o goleiro. Depois, a seleção se fechou e garantiu a primeira vitória.