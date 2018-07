Brasil deve abrir mão da Copa América de 2015 em favor do Chile

RIO - A Copa América de 2015 pode trocar de sede. Programada para ser realizada no Brasil, a competição estaria sendo transferida para o Chile. Pelo menos é o que noticia o jornal chileno "La Tercera", segundo o qual o presidente da Confederação de Futebol do Chile (ANFP), Sergio Jadue, vai anunciar a mudança neste sábado.

De acordo com o jornal, Jadue teria fechado o acordo com o presidente da CBF, José Maria Marin, durante almoço na casa do dirigente brasileiro, nesta sexta-feira, em São Paulo. O site da CBF registra o encontro de Jadue com Marin, sem dar nenhuma informação adicional.

A última vez que o Brasil sediou uma Copa América foi em 1989. Pelo rodízio estabelecido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, o Chile só organizaria o evento em 2019.

O argumento de Jadue para demover Marin, ainda segundo o jornal chileno, seria o excesso de grandes competições internacionais no Brasil em curto espaço de tempo: Copa das Confederações, em 2013, Copa do Mundo, em 2014, e Jogos Olímpicos, em 2016.

Se a mudança se confirmar, Marin poderá ter nova dor de cabeça com federações e atrair a insatisfação de parlamentares de pelo menos dois Estados: Goiás e Pará. Seu antecessor, Ricardo Teixeira, prometeu que Goiânia e Belém seriam sedes do evento.