Brasil divulga lista de suplentes com Kaká e 'Thiago Alcântara'

A CBF divulgou na noite desta segunda-feira a lista de sete jogadores convocados pelo técnico Dunga como suplentes da seleção brasileira para a disputa da Copa América de 2015, que começará no próximo dia 11 de junho, no Chile. E o complemento da listagem de 23 nomes anunciados no último dia 5 trouxe como principais novidades as presenças do já consagrado meia-atacante Kaká, do Orlando City (EUA), e do atacante Leandro Damião, hoje no Cruzeiro, que vem tentando recuperar a sua melhor fase após péssima passagem pelo Santos.

Para completar, a CBF acabou cometendo uma gafe ao anunciar, na nota oficial da convocação, publicada em seu site, Thiago Alcântara como um dos suplentes da Copa América. Filho do tetracampeão mundial Mazinho, o meio-campista do Bayern de Munique nasceu na Itália e atualmente defende a seleção espanhola.

A lista completa que traz os 30 convocados no pé do texto, porém, inclui o nome de Rafael Alcântara, irmão de Thiago e meio-campista do Barcelona, como um destes sete suplentes, ficando clara então a confusão com o nome dos irmãos.

Neste mesmo texto que traz o equívoco envolvendo o nome do meia do Bayern, a CBF confirmou também o goleiro Neto, da Fiorentina, o zagueiro Gil, do Corinthians, e os meias Felipe Anderson, da Lazio, e Fred, do Shakhtar Donetsk.

Esses sete nomes chamados agora se juntaram aos outros 23 convocados no último dia 5 e foram enviados pela CBF à Conmebol, que exigia essa pré-lista de 30 jogadores de todas as seleções participantes da Copa América até esta segunda-feira como prazo final.

Com a confirmação destes últimos nomes, Dunga também acabou preterindo outros jogadores que pintavam como possíveis opções para a Copa América, como por exemplo o volante Souza, do São Paulo, convocado em outras ocasiões. O meia-atacante Lucas, do Paris Saint-Germain, o atacante Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk, e o meia Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro e hoje no Guangzhou Evergrande, também eram outros atletas anteriormente cotados para vestir a camisa amarela e que não estarão no torneio a ser realizado em solo chileno.

O Brasil vai estrear na Copa América em 14 de junho, diante do Peru, em Temuco. E os outros adversários no Grupo C da competição serão a Colômbia, no dia 17, e a Venezuela, no dia 21, com ambos os confrontos marcados para Santiago.

Antes da Copa América, a seleção fará dois amistosos de preparação para o torneio, ambos agendados para o Brasil. Eles serão em 7 de junho, diante do México, no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 10, diante de Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

LISTA:

Goleiros - Jefferson (Botafogo), Diego Alves (Valencia), Marcelo Grohe (Grêmio) e Neto (Fiorentina).

Laterais - Danilo (Porto), Fabinho (Monaco), Marcelo (Real Madrid) e Filipe Luis (Chelsea).

Zagueiros - David Luiz (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Miranda (Atlético de Madrid) e Gil (Corinthians).

Volantes - Luiz Gustavo (Wolfsburg), Elias (Corinthians), Fernandinho (Manchester City) e Casemiro (Porto).

Meias - Everton Ribeiro (Al-Ahli), Willian (Chelsea), Phillippe Coutinho (Liverpool), Douglas Costa (Shakhtar Donetsk), Felipe Anderson (Lazio), Fred (Shakhtar Donetsk), Rafael Alcântara (Barcelona) e Kaká (Orlando City).

Atacantes - Neymar (Barcelona), Diego Tardelli (Shandong Luneng), Robinho (Santos), Roberto Firmino (Hoffenhein) e Leandro Damião (Cruzeiro).