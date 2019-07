Brasil domina premiação de melhores da Copa América

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Peru, no Maracanã, neste domingo, a seleção brasileira dominou a premiação dos melhores da Copa América. Levaram troféus individuais Daniel Alves, Everton Cebolinha e Alisson.

Capitão da seleção, Daniel Alves foi eleito o melhor jogador do torneio. O lateral-direito, de 36 anos, marcou um belo gol contra o Peru na primeira fase, mas se destacou principalmente na semifinal diante da Argentina, quando comandou a vitória por 2 a 0 no Mineirão.

Everton Cebolinha recebeu dois prêmios: melhor jogador da final e artilheiro da competição. O atacante do Grêmio marcou três gols, assim com Guerrero, mas teve mais assistências do que o peruano e, por isso, ficou com o troféu.

Alisson, que sofreu neste domingo o seu primeiro gol na Copa América, foi eleito o melhor goleiro da competição. Alisson levou o seu único gol em cobrança de pênalti de Guerrero, no primeiro tempo. Já a seleção brasileira ficou com o prêmio Fair Play, por respeito aos adversários.

Veja os prêmios dados pela Conmebol

Melhor jogador: Daniel Alves

Melhor jogador da final: Everton Cebolinha

Fair play: Seleção brasileira

Melhor goleiro: Alisson

Artilheiro: Everton