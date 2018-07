Brasil e Alemanha definem terceiro lugar do Mundial sub-17 neste domingo

CIDADE DO MÉXICO - Brasil, que foi eliminado pelo Uruguai na semifinal, e Alemanha, que caiu diante do México, jogarão neste domingo para definir o terceiro lugar do Mundial Sub-17 no Estádio Azteca, no México, às 17 horas (de Brasília).

Após perder para o Uruguai por 3 a 0, a seleção comandada por Emerson Ávila aposta nos gols do atacante Ademilson e do meia Adryan para terminar na terceira colocação da competição, na qual tem quatro títulos conquistados.

Do outro lado tem a Alemanha, que deu adeus à competição depois de perder por 3 a 2 para o México. O time comandado pelo técnico Steffen Feund tem o melhor ataque do torneio, com 20 gols marcados em seis jogos.

A final do torneio, entre Uruguai e México, também será disputada neste domingo, após a partida de Brasil e Alemanha.

BRASIL - Charles; Wallace, Matheus, Marquinhos e Emerson; Guilherme, Misael, Marlon Bica e Hernani; Adryan e Ademilson. Técnico: Emerson Ávila.

ALEMANHA - Odisseas Vlachodimos; Mitchell Weiser, Cimo Roecker, Nico Perrey e Noah Korzowski; Robin Yalcin, Emre Can, Kaan Ayhan e Okan Aydin; Levent Aycicek e Samed Yesil. Técnico: Steffen Feund.