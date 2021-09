Brasil e Argentina se enfrentam por um lugar na final da Copa do Mundo de Futsal

De um lado, o maior vencedor com cinco títulos (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012) nas contas da Fifa. Do outro, o atual campeão. Brasil e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), em Kaunas (Lituânia), por vaga na decisão da Copa do Mundo de Futsal, em um duelo carregado de rivalidade.

A seleção brasileira chega com 100% de aproveitamento. Na primeira fase, o Brasil derrotou Vietnã (9 a 1), República Checa (4 a 0) e Panamá (5 a 1). Depois passou por Japão (4 a 2) nas oitavas e Marrocos (1 a 0), nas quartas. A Argentina também somou três vitórias na etapa de grupos (Estados Unidos, Sérvia e Irã), atropelou o Paraguai (6 a 1) na sequência, mas só se garantiu na semifinal com um triunfo nos pênaltis após empate diante da Rússia.

Leia Também Brasil sofre, faz 1 a 0 no Marrocos e avança à semifinal do Mundial de Futsal

"Acho que no futsal vai ser o maior Brasil e Argentina da história. É a maior competição que um atleta pode disputar no futsal. A gente chegou num nível muito elevado. A rivalidade é intensa. Dentro de quadra vamos tentar puxar para o nosso lado e colocar o Brasil no topo”, afirmou o capitão Rodrigo, que fez o gol contra Marrocos em uma cobrança de falta.

"Acho que é o ápice da carreira do atleta jogar uma Copa do Mundo e chegar entre os quatro. A gente tinha uma responsabilidade muito grande de colocar o Brasil de volta no centro, e a gente conseguiu. Agora a gente vai desfrutar disso e fazer de tudo para o Brasil levantar a taça", completou o jogador.

Questionado se o clássico seria uma final antecipada, o técnico Marquinhos Xavier desconversou. “É uma disputa importante, porque são duas equipes protagonistas. É claro que para nós, sul-americanos, têm um caráter de bastante rivalidade. É uma final, porque sem ela você não chega na final. Então não tem para onde correr, você tem de aceitar esse desafio entendendo que ele te leva ao objetivo final, que é estar na disputa deste Mundial."

Quem avançar nesta quarta-feira terá pela frente o vencedor de Portugal e Casaquistão, que se enfrentam na quinta, às 14h, no mesmo local. As duas seleções europeias nunca chegaram em uma final de Copa do Mundo de Futsal. A decisão está agendada para domingo, também em Kaunas.