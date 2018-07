O jogo será disputado no novo estádio Meadowlands, em East Rutherford, a casa dos times de futebol americano New York Giants e New York Jets.

O jogo está marcado para uma data oficial do calendário da Fifa, o que indica que as duas seleções poderão chamar os seus principais jogadores para o amistoso.

A Argentina também vai enfrentar a Arábia Saudita em Riad, no dia 14 de novembro, disse a AFA.