Brasil é campeão da Copa do Mundo de Fifa 22 com virada sobre a Polônia

A eSeleção brasileira, formada por PHzin, Klinger e Crepaldi, conquistou o título da Copa do Mundo de Fifa 22 neste sábado, em Copenhague, na Dinamarca. Na decisão, o trio brasileiro derrotou a Polônia por 2 a 1, de virada, com um gol no último lance.

"Quero fazer um agradecimento especial à seleção de Portugal por toda ajuda que nos deram. Estamos representando Portugal aqui também, eles merecem", afirmou PHZin. "Representar o Brasil é uma grande honra."

Leia Também Fortnite faz jovem ganhar bolsa em 28 faculdades dos Estados Unidos

O eBrasil foi formado por Paulo Henrique de Souza Chaves, Gabriel Crepaldi e Klinger Correa. O técnico é NMG gabgol. O torneio de futebol virtual na Dinamarca contou com 24 eseleções e distribuiu um total de US$ 400 mil.

Além da final apertada, a eSeleção não teve moleza. Na fase de grupos, com seis equipes cada uma, o time nacional terminou em terceiro lugar com 15 pontos (4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas), atrás da Argentina e da Dinamarca (deixou para trás Inglaterra, Escócia e Singapura).

Nas oitavas de final passou pela Espanha após empate por 1 a 1 e vitória por 1 a 0. Nas quartas foi encarar a então campeã mundial, a França. Depois de um 0 a 0 no duelo de ida, ganhou por 2 a 1.

A semifinal foi outro sufoco. Empatou o jogo de ida por 2 a 2, mas na segunda partida o Brasil ganhou por 3 a 2. Na final, o trio nacional empatou a primeira partida sem gols. Na decisão, saiu atrás, mas venceu com um gol de Messi e Cristiano Ronaldo.

ESCALAÇÃO

O etime escalado pelo Brasil na final contou com: Van der Sar; Ruben Dias, Sergio Ramos, Militão e Marcelo; João Cancelo, Kimpembe e Ruud Gullit; Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo. Como curiosidade, Neymar, Vinicius Jr. e Pelé estavam no banco. A equipe polonesa também tinha em seu elenco Ronaldo, Messi, Sergio Ramos, Kimpembe, Ruud Gullit, Cristiano Ronaldo e Militão.

Os países participantes além do Brasil foram: Argentina, Alemanha, França, Dinamarca, Peru, Israel, Emirados Árabes, Holanda, Polônia, Itália, Portugal, Japão, Coreia do Sul, Espanha, Escócia, Cazaquistão, Singapura, México, Suécia, Marrocos, Índia, Inglaterra e Canadá.