Brasil é definido como cabeça de chave na Copa América de 2015

A Confederação Sul-Americana de Futebol e a Federação de Futebol do Chile definiram e divulgaram nesta segunda-feira a divisão das seleções nos quatro potes para o sorteio dos grupos da edição de 2015 da Copa América, com as cabeças de chave sendo as seleções argentina, brasileira e chilena.

A determinação das seleções que compõem os outros três potes do sorteio leva em conta a última atualização do ranking da Fifa, em outubro, mas não o primeiro, composto pelo país anfitrião e por duas das mais tradicionais seleções do mundo. Afinal, a Colômbia é a segunda melhor seleção participante da Copa América na lista da Fifa, em terceiro lugar, atrás apenas da Argentina, a segunda colocada, e à frente do Brasil (sexto) e do Chile (13º).

O pote 2 do sorteio da Copa América é composto pela Colômbia, Uruguai (oitavo) e México (17º). O pote 3 tem Equador (27º), Peru (54º) e Paraguai (76º). Já o último pote conta com Venezuela (85º), Bolívia (103º) e Jamaica (113º colocado no ranking da Fifa).

O sorteio dos grupos da próxima Copa América será realizado no dia 24 de novembro em Viña del Mar. O torneio no Chile está marcado para o período entre 11 de junho e 4 de julho de 2015.