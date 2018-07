Brasil e França cultivam rivalidade de 85 anos e quatro Copas do Mundo

A temporada 2015 para a seleção brasileira começa nesta quinta-feira, com um amistoso em Paris contra a França. A partida será a 16ª de uma rivalidade iniciada em 1º de agosto de 1930, no Estádio das Laranjeiras, com placar de 3x2 para o time da casa.

Depois da partida do Rio de Janeiro, as duas seleções se encontraram na semifinal da Copa do Mundo da Suécia. O Brasil levou a melhor sobre o time de Just Fontaine com três gols do jovem Pelé. Esta seria a única vitória brasileira em Copas sobre os Bleus.

O encontro seguinte em Mundiais foi 28 anos depois, nas quartas de final do México. Após empate no tempo regulamentar e com pênalti perdido por Zico, a decisão foi para as penalidades. Platini bateu para fora, enquanto Joel Bts defendeu a batida de Sócrates e Julio César, zagueiro do Guarani, chutou na trave.

O trauma dos Bleus voltou a assombrar o time brasileiro na final da Copa de 1998, disputada na casa do adversário. Com os dois atuais técnicos Didier Deschamps e Dunga em campo, o resultado foi favorável a Zinedine Zidane, autor de dois dos três gols do baile azul.

Em 2006, mais uma eliminação nas quartas de final, agora na Alemanha. Depois de bobeira da zaga, eternizada pelos meiões de Roberto Carlos, Thierry Henry marcou o único do jogo 12 do segundo tempo. Além do atacante do Arsenal, Patrick Vieira, Zidane, Roberto Carlos, Cafu e Ronaldo também estavam na final oito anos antes.

A última partida entre as duas equipes foi em 2013, em amistoso na Arena do Grêmio. Seis meses depois de voltar à seleção, Luiz Felipe Scolari estava às vésperas da Copa das Confederações. O jogo ficou marcado pela solada de Hernanes em Benzema. O jogador da Lazio, que havia marcado um gol no jogo, foi expulso direto.

No total, são 15 jogos, com seis vitórias brasileiras, cinco francesas e quatro empates. O Brasil marcou 24 gols, contra 19 da França. Foram nove amistosos, quatro partidas em Copas do Mundo, uma pela Copa da Confederações de 2001 e outra pelo Torneio da França, em 1997.

CONFRONTOS NA HISTÓRIA

01/08/1930 Brasil 3 x 2 França - amistoso - Laranjeiras

24/06/1958 Brasil 5 x 2 França - Copa do Mundo - Råsunda, Estocolmo, Suécia

28/04/1963 Brasil 3 x 2 França - amistoso - Colombes, Paris

30/06/1977 Brasil 2 x 2 França - amistoso - Maracanã

01/04/1978 Brasil 0 x 1 França - amistoso - Parc des Princes

15/05/1981 Brasil 3 x 1 França - amistoso - Parc des Princes

21/06/1986 Brasil 1 x 1 França - Copa do Mundo - Jalisco, Guadalajara, México

26/08/1992 Brasil 2 x 0 França - amistoso - Parc des Princes

03/06/1997 Brasil 1 x 1 França - Torneio da França - Gerland, Lyon

12/07/1988 Brasil 0 x 3 França - Copa do Mundo - Stade de France

07/06/2001 Brasil 1 x 2 França - Copa das Confederações - Suwon Main Stadium, Coreia do Sul

20/05/2004 Brasil 0 x 0 França - amistoso - Stade de France

01/07/2006 Brasil 0 x 1 França - Copa do Mundo - World Cup Stadium em Frankfurt, Alemanha

09/02/2011 Brasil 0 x 1 França - amistoso - Stade de France

09/06/2013 Brasil 3 x 0 França - amistoso - Arena do Grêmio