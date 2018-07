Brasil e Holanda se enfrentam em busca de desempate histórico

Após ser derrotada nos pênaltis por 4 a 2, a Holanda será a adversária do Brasil na disputa de terceiro e quarto lugar da Copa do Mundo, no próximo sábado. O jogo, que acontece no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 17h, colocará frente a frente duas seleções que possuem histórico de rivalidade em Mundiais passados.

O primeiro confronto aconteceu na Copa do Mundo 1974. Líderes do Grupo 1, as equipes disputavam uma vaga na final para encarar a Alemanha Ocidental. Comandados por Johan Cruyff e pelo carrossel holandês montado pelo técnico Rinus Michels, os europeus venceram por 2 a 0 e garantiram vaga na decisão, antes de serem derrotados pelo anfitriões por 2 a 1.

As equipes só foram se reencontrar novamente em Copas após 20 anos. Nos Estados Unidos, Brasil e Holanda fizeram um movimentado jogo pelas quartas de final do Mundial de 1994. Após os brasileiros abrirem 2 a 0, os holandeses buscaram o empate e somente aos 36 minutos, a seleção sul-americana garantiu a vitória com o golaço de falta marcado por Branco.

Em 1998, outro confronto decisivo. Em jogo bastante disputado, as seleções brasileiras e holandesas empataram em 1 a 1, pela semifinal da Copa de 1998. Com o placar em branco na prorrogação, a partida foi para os pênaltis. E nas cobranças, o goleiro Taffarel brilhou e garantiu o Brasil na final após defender os chutes de Phillip Cocu e Ronald de Boer.

Porém, o confronto foi "empatado". Nas quartas de final do Mundial de 2010, o Brasil começou jogando bem no primeiro tempo e abriu vantagem no placar com gol de Robinho. Na etapa final, a equipe comandada por Dunga não entrou da mesma forma e foi eliminada por 2 a 1, com um gol contra de Felipe Melo e outro de Sneijder. A partida ficou marcada pela expulsão do volante brasileiro, após ele pisar na perna de Robben quando o jogo já estava 2 a 1.