Brasil e Holanda se enfrentam pela quinta vez em Copas do Mundo

A seleção brasileira reencontrará seu algoz na Copa de 2010 no próximo sábado, em Brasília, na decisão do terceiro lugar. Será o quinto confronto entre Brasil e Holanda na história dos Mundiais - a equipe holandesa leva a melhor, com duas vitórias (em 1974 e 2010) e sete gols marcados. O time brasileiro venceu o rival em 1994, nos Estados Unidos. Quatro anos depois, o Brasil eliminou os holandeses nos pênaltis e garantiu uma vaga na final. No total, o ataque brasileiro fez cinco gols.

O primeiro confronto ocorreu na segunda fase do Mundial da Alemanha, há 40 anos. Na ocasião, a vitória daria a vaga na final do torneio ao Brasil. Maior destaque daquela Copa, a Holanda fez 2 a 0 na equipe treinada por Zagallo. Neeskens marcou o primeiro, aos 5 minutos do segundo tempo, encobrindo o goleiro Leão. Cruyff ampliou 15 minutos depois.

O troco do Brasil ocorreu depois de 20 anos. Em jogo, uma vaga na semifinal do Mundial de 1994. Em Dallas, Romário e Bebeto colocaram a seleção brasileira na frente. Bergkamp e Winter empataram em 12 minutos. A nove minutos do fim, Branco, de falta, marcou o terceiro gol brasileiro. Com a vitória por 3 a 2, a equipe treinada por Parreira conseguiu voltar à disputa por um lugar na final de Copa do Mundo.

Em 1998, novo confronto decisivo. Na semifinal da Copa da França, a vitória brasileira veio nos pênaltis, com uma brilhante atuação de Taffarel - o goleiro defendeu as cobranças de Cocu e Ronald de Boer. O Brasil foi à decisão contra os anfitriões após um empate por 1 a 1 em 120 minutos de jogo.

Há quatro anos, na África do Sul, o Brasil acabou eliminado pelos holandeses pela segunda vez em um Mundial. O time brasileiro saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Robinho. Sneijder, porém, marcou dois gols na etapa final e deu a vitória à Holanda.