Brasil e Itália estarão no mesmo grupo na Copa das Confederações em 2013

SÃO PAULO - O Brasil já sabe que enfrentará a Itália na primeira fase da Copa das Confederações de 2013. O sorteio dos grupos da competição será realizado apenas no sábado, em São Paulo, mas o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, adiantou nesta quarta-feira que brasileiros e italianos ficarão necessariamente na mesma chave - e a outra teria Espanha e Uruguai.

Como anfitrião da competição, o Brasil já estava definido como um dos cabeças de chave. E Valcke revelou nesta quarta-feira que a Espanha, atual campeã europeia e mundial, será a outra. O secretário-geral da Fifa também indicou que seleções do mesmo continente ficarão em grupos diferentes na Copa das Confederações, o que coloca a Itália junto com os brasileiros.

Assim, o Grupo A teria Brasil e Itália, enquanto o B ficaria com Espanha e Uruguai. Resta, portanto, sortear no sábado os outros dois integrantes de cada chave. As demais seleções classificadas para a Copa das Confederações são Japão (Ásia), México (Concacaf) e Taiti (Oceania) - ainda falta definir o representante africano, o que acontecerá em janeiro.

O caminho da seleção brasileira na primeira fase da Copa das Confederações já está definido, faltando apenas apontar os adversários em cada um dos três jogos. O Brasil faz a abertura da competição no dia 15 de junho, em Brasília. Volta a jogar em 19 de junho, em Fortaleza. E disputa a última rodada em 22 de junho, em Salvador.

Por ser a cabeça de chave do outro grupo, conforme Valcke anunciou nesta quarta-feira, a Espanha também já tem seu caminho definido na competição. A estreia espanhola será no dia 16 de junho, no Recife. Disputa a segunda rodada em 20 de junho, no Rio. E encerra sua participação na primeira fase em 23 de junho, em Fortaleza.

Encarada pela Fifa como um teste para a Copa do Mundo que acontecerá no ano seguinte, a Copa das Confederações acontecerá de 15 a 30 de junho de 2013, em seis cidades brasileiras: Rio, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife e Belo Horizonte. Apesar do sorteio e da consequente definição do calendário de jogos ser apenas no sábado, mais de 120 mil ingressos já foram vendidos.