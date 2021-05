Brasil de Pelotas e Londrina abrem a Série B debaixo de chuva e sem gols

Mesmo com a pandemia da covid-19, o futebol não para pelo País. Nesta sexta-feira à tarde foi dada a largada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas (RS). Debaixo de chuva, Brasil de Pelotas e Londrina empataram sem gols em um jogo de muita marcação e pouca criatividade.

Os dois times têm, em princípio, como objetivo principal a manutenção na divisão em 2021. O Brasil por vir de uma fraca campanha no Campeonato Gaúcho, tendo terminando em nono lugar entre os 12 participantes. E o Londrina, que veio de acesso na Série C em 2020, preocupado com a mudança de divisão. "Queremos fazer uma campanha regular para nos manter na Série B", disse o técnico Roberto Fonseca antes do jogo.

O primeiro tempo foi bastante amarrado, com os times sendo cautelosos ao extremo. Mas cada lance era disputado palmo a palmo, às vezes até com rispidez. O lateral esquerdo Felipe Vieira, do Londrina, estava pilhado e logo recebeu o cartão amarelo. Aos 34 minutos recebeu o segundo amarelo e acabou expulso.

Para recompor o sistema de marcação, o técnico Roberto Fonseca sacrificou o meia Adenilson para a entrada de Ricardo Luz, lateral-direito, agora improvisado na esquerda. Mas o ritmo do jogo não se alterou, ficando com placar em branco.

No segundo tempo, o Brasil não soube tirar proveito da vantagem de ter um jogador a mais em campo. O Londrina se fechou no campo defensivo, mostrando muita eficiência. Nem mesmo as substituições processadas por Cláudio Tencatti melhoraram a produção ofensiva do time pelotense.

A primeira chance real aconteceu aos 38 minutos, após cruzamento do Kevin do lado esquerdo para a tentativa de Ramon. Ele chutou em cima do goleiro e o rebote acabou no pé de Gabriel Terra, que bateu rasteiro. Augusto salvou quase em cima da linha.

Os últimos minutos foram de pressão. Aos 41 minutos, Cristian invadiu a área e César fez a defesa nos pés do atacante. O goleiro londrinense ainda fez mais duas boas defesas e segurou o zero a zero.

Na segunda rodada, dia 5, o Brasil vai cruzar o País de sul a norte para enfrentar o Remo, em Belém, às 19 horas. No mesmo dia, o Londrina vai estrear em casa diante do Brusque, a partir das 11 horas, no Estádio do Café. FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 0 X 0 LONDRINA

BRASIL DE PELOTAS - Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Ícaro e Artur (Kevin); Rômulo, Bruno Matias (Gabriel Terra) e Paulo Victor (Fabrício); Jarro Pedroso, Júnior Viçosa (Ramon) e Netto (Cristian). Técnico: Cláudio Tencati.

LONDRINA - César; Talison (Augusto), Marcondes, Lucas Costa e Felipe Vieira; Jean Henrique (Tárik), Matheus Bianqui e Adenílson (Ricardo Luz); Douglas Santos, Salatiel (Tiago Orobó) e Alisson Safira (Caprini). Técnico: Roberto Fonseca.

ÁRBITRO - Djonaltan Costa De Araujo (PA).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Matias e Ramon (Brasil). Felipe Vieira, Ricardo Luz, Augusto e Alisson Safira (Londrina).

CARTÃO VERMELHO - Felipe Vieira (Londrina).

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).