Brasil é o maior vencedor da Copa das Confederações

RIO - Sede da próxima Copa das Confederações, o Brasil não apenas é o maior vencedor da competição, com três títulos (um a mais que a França), como lidera as principais estatísticas do torneio, disputado pela primeira vez na Arábia Saudita, em 1992, então com o nome de Copa do Rei Fahd. O goleiro Dida, da Portuguesa, por exemplo, é o atleta que mais disputou edições: cinco, das quais venceu duas, em 1997 e 2005.

A primeira edição do torneio - vencida pela Argentina - teve apenas quatro equipes. A segunda, seis. A partir da terceira, em 1997, a competição passou a contar com oito seleções, modelo que será adotado em 2013. Entre 1995 e 2005, a Copa das Confederações era realizada de dois em dois anos. Desde 2009, o intervalo é de quatro anos, o mesmo da Copa do Mundo.

Para a disputa do ano que vem, entre 15 e 30 de junho, só falta definir um participante: o campeão africano, que só será confirmado em 2013. Já estão garantidos Brasil, Espanha, Uruguai, Itália, México, Japão e Taiti.

O Brasil é o país que participou mais vezes: seis, seguido pelo México, com cinco. Os mexicanos - que tiraram dos brasileiros este ano a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres - venceram a Copa das Confederações uma vez: em 1999, no México. E quem foi vice? O Brasil.

No entanto, o “bola de ouro” e artilheiro daquela edição foi Ronaldinho Gaúcho, com seis gols. O meia, hoje no Atlético-MG, é o principal goleador do torneio, ao lado de Blanco, do México: ambos com nove gols. O Brasil lidera com folga o ranking de gols marcados: 64, contra 33 dos mexicanos. O País também possui o maior número de vitórias: 18, contra nove da França e oito do México.

NÚMEROS

Países que participaram mais vezes: Brasil (6) e México (5).

Atleta que disputou mais edições: Dida (5).

Maior número de vitórias: Brasil (18), França (9) e México (8).

Gols marcados: Brasil (64) e México (33).

Artilheiros: Blanco, do México, e Ronaldinho Gaúcho, do Brasil (ambos com 9).

Maior vitória: Brasil 8 x 2 Arábia Saudita, em 1999.