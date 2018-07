Brasil é o terceiro país que mais comprou ingressos para Copa da Rússia

Os torcedores brasileiros são os terceiros que mais solicitaram ingressos para a Copa do Mundo da Rússia, segundo os dados da primeira fase de vendas que terminou no dia 28 de novembro, informou nesta quinta-feira a Fifa.

O primeiro lugar é ocupado pelo país anfitrião, que recebeu 53% das entradas postas à venda (389.000 de quase 750.000), em grande medida graças ao fato que os russos podem comprar ingressos mais baratos.

Enquanto um torcedor estrangeiro deve desembolsar pelo menos US$ 105 (R$ 337) por um assento em um estádio durante a primeira fase, um cidadão russo pode pagar 1.280 rublos, ou seja, (R$ 70).

Paradoxalmente, os Estados Unidos ocupam o segundo lugar (43.555 ingressos), mesmo que sua seleção não tenha se classificada para o Mundial pela primeira vez desde 1986.

O terceiro lugar é ocupado pelo Brasil (31.404), em um indicativo de que a torcida parece decidida a superar a humilhação sofrida nas semifinais da Copa de 2014, quando a seleção foi atropelada pela Alemanha dentro de casa no fatídico 7 a 1.

Os alemães, atuais campeões mundiais, aparecem na quarta posição deste ranking, seguidos pela China, outro país que não disputa um Mundial desde 2002.

Como é tradição, os mexicanos também se mostraram presentes (19.334), da mesma forma que os argentinos (14.769), mesmo após todas as dificuldades que a equipe enfrentou para se classificar para a Copa.

No total, a Fifa colocará à venda 2,6 milhões de ingressos, o que incluirá ofertas especiais para aqueles torcedores que queiram ver apenas as partidas de uma seleção específica.

A Fifa não descarta que, depois que se conheça o resultado do sorteio desta sexta-feira, os torcedores dos países com mais tradição futebolística se animem a comprar mais entradas.

A próxima janela de venda de entradas será aberta em 5 de dezembro e terminará em 31 de janeiro; enquanto a seguinte se prolongará de 13 de março a 3 de abril.

A última oportunidade será oferecida de 18 de abril até o final da Copa, cuja partida decisiva será disputada em 15 de julho.

O órgão máximo do futebol mundial lembrou hoje que é a única fonte de ingressos válidos para a Copa, em uma tentativa de combater as falsificações e as revendas. /EFE