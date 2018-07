Brasil e Rússia trocam experiências para organizar Copa do Mundo

MOSCOU - Em visita à Rússia, a presidente Dilma Rousseff participou, nesta sexta-feira, do Fórum Empresarial Brasil-Rússia, em Moscou, e reforçou a cooperação entre os dois países e a troca de experiências na organização de megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

"Com a realização dos megaeventos esportivos no Brasil e na Rússia, abrem-se oportunidades de cooperação muito significativas na área do esporte. O memorando de entendimento hoje (sexta) firmado, sobre governança e legados de megaeventos, enfatiza a cooperação bilateral mediante o compartilhamento de experiências", disse ela.

Brasil e Rússia vão receber quatro dos próximos megaeventos esportivos. A Copa de 2014 acontecerá no Brasil, enquanto os Jogos Olímpicos de Inverno serão em Sochi, na Rússia. Depois, a Olimpíada de 2016 acontece no Rio e a Copa do Mundo de 2018 em território russo.

Ao final de seu discurso, no qual falou da preocupação do Brasil com a escalada do conflito na Síria, Dilma Roussef invocou uma lenda que circula no meio esportivo que remete à ocasião em que o Brasil disputou a semifinal da Copa do Mundo de 1958, na Suécia, contra a Rússia.

À época, disse a presidente, o então técnico da seleção brasileira, Vicente Feola, teria se dirigido ao jogador Garrincha dizendo que o jogo contra os russos seria muito duro. Orientou-o, então, a entrar pela direita, cortar para a esquerda, centrar a bola e fazer o gol.

Garrincha, continuou Dilma Rousseff, após ouvir a orientação do técnico, teria dito então: "Senhor treinador, o senhor já combinou com os russos?". A história contada pela presidente arrancou risos da plateia que a ouvia em Moscou. Dilma Rousseff então emendou: "Quero dizer aos senhores que vim combinar com os russos desta vez".