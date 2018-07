Brasil empata com a República Checa e é eliminado do Torneio de Toulon na 1ª fase

A seleção brasileira sub-20 foi eliminada do Torneio Internacional de Toulon, na França, após empatar sem gols, nesta terça-feira, com a República Checa, em jogo disputado no Stade Jules Ladoumègue. Com o resultado, o Brasil - único representante sul-americano na competição neste ano - terminou como terceiro colocado no Grupo C. Os checos foram os líderes. A Escócia foi a segunda da chave e também avançou.

A partida foi muito fraca tecnicamente. O time comandado pelo treinador Carlos Amadeu não conseguiu levar perigo ao gol do selecionado europeu. Houve poucas oportunidades para a abertura do placar. A melhor chance dos brasileiros aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, quando o atacante Juninho, do Sport, recuperou a bola para o Brasil, fugiu dos marcadores e chutou de longe, mas a bola acertou a trave adversária.

As semifinais da competição serão disputadas por Inglaterra, Costa do Marfim, República Checa e Escócia, seleção que terminou a primeira fase como a melhor segunda colocada. Os jogos - ingleses contra escoceses e checos contra marfinenses - serão disputados nesta quinta-feira. A final está marcada para o sábado.

O Brasil é o maior campeão do tradicional torneio entre seleções de base. O País tem oito títulos até agora (1980, 1981, 1983, 1995, 1996, 2002, 2013 e 2014). A última conquista foi obtida em uma final contra os franceses, donos da casa, na qual a seleção brasileira goleou por 5 a 2. Neste ano, não passou de uma vitória (1 a 0 na Indonésia) e uma derrota (1 a 0 para a Escócia), além do empate nesta terça-feira.