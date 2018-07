Brasil empata com a Suécia e avança às quartas no Mundial Sub-20 Feminino

O Brasil garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino. Neste domingo pela manhã (horário de Brasília), a seleção se aproveitou do regulamento e segurou o empate por 1 a 1 diante da Suécia que lhe beneficiava. O confronto aconteceu em Port Moresby, na Papua-Nova Guiné.

Com o resultado, o Brasil terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A, com quatro pontos, atrás da Coreia do Norte, que venceu suas três partidas. A seleção ficou com o mesmo número de pontos da Suécia, mas com vantagem no saldo de gols: 7 a 4. Por isso, entrou em campo neste domingo sabendo que um empate lhe bastaria.

A Suécia, por sua vez, foi para cima. E abriu o placar aos 14 minutos com Blackstenius, que aproveitou escanteio da esquerda para marcar de cabeça. Imediatamente, a seleção respondeu, foi para cima e devolveu na mesma moeda. Após escanteio da esquerda, Gabi Nunes cabeceou para deixar tudo igual aos 31 minutos.

No segundo tempo, as suecas foram para cima, mas o Brasil se fechou bem e teve as principais oportunidades no contra-ataque. No fim, o placar de 1 a 1 ficou de bom tamanho para a seleção, que terá nas quartas de final o Japão como adversário. O time asiático avançou com a melhor campanha do Grupo B, com seis pontos, mesmo número de Espanha e Nigéria, mas com vantagem no saldo de gols.