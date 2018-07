Brasil empata com Catar em estreia de torneio sub-20

A seleção brasileira sub-20 tropeçou na estreia do Torneio de Cotif e não passou de um empate por 1 a 1 diante do Catar, nesta terça-feira, em Valência, na Espanha. Em um jogo de poucas emoções e definido no início, o time comandado pelo técnico Alexandre Gallo saiu atrás no placar, mas contou com o gol de Gabriel, do Santos, para selar o resultado.

Depois de folgar na primeira rodada, o Brasil conquistou seu primeiro ponto no Grupo B do torneio, empatado com a China, atrás do Equador, líder com seis, e do próprio Catar, que tem dois. A seleção volta a campo na quinta para pegar os equatorianos. Depois, no sábado e no domingo encerra a participação na primeira fase contra a China e o time do Valencia, respectivamente.

O Brasil sofreu com a forte marcação do adversário durante todo o jogo nesta terça-feira e ainda levou o primeiro gol logo aos nove minutos, em pênalti convertido por Hassan Afif. Não demorou para o empate. Aos 11, Thalles recebeu dentro da área e ajeitou para Gabriel marcar.