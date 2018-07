Brasil encara Argentina em Buenos Aires pelas Eliminatórias

Buenos Aires será palco do jogo Brasil x Argentina pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A CBF confirmou na tarde desta quarta-feira a data, horário e local da partida. O Brasil enfrentará seu maior rival no dia 12 de novembro (quinta-feira). O jogo será às 22h (Brasília), no Estádio do River, o Monumental de Nunez.

Existia a possibilidade de o jogo ser disputado em outra cidade na Argentina. A imprensa local havia dito que o momento irregular da seleção poderia fazer com o que o jogo não fosse disputado em Buenos Aires. Rosário e Mendoza eram algumas das opções.

A CBF também confirmou que o jogo contra o Peru, pela 4ª rodada, será no dia 17 de novembro (terça-feira), às 22 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para esses dois jogos, o técnico Dunga convocará o grupo no dia 22 de outubro, às 11h, no auditório da CBF. A principal novidade da seleção será a volta do atacante, que não enfrentou Chile e Venezuela porque estava suspenso.