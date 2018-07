Brasil enfrentará Argentina na 3ª rodada das Eliminátórias

A seleção brasileira enfrentará a Argentina logo na terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A Fifa divulgou nesta sexta-feira uma tabela prévia do torneio após reunião em São Petersburgo, na Rússia, onde se encontra seu estafe. O sorteio será realizado neste sábado, a partir das 12h (horário de Brasília). O jogo entre Brasil e Argentina, válido pelo primeiro turno das Eliminatórias, será realizado em novembro, na Argentina, como informou, em maio, o blog do repóter Almir Leite (leia aqui). A data ainda não está definida. A competição, disputada em formato de turno e returno, por pontos corridos, começa em outubro, entre os dias 5 e 13.

Depois de sediar a Copa do Mundo de 2014, o Brasil, comandado por Dunga, volta a disputar as Eliminatórias, mas agora numa outra condição, sem seu tradicional favoritismo, já que foi mal no Mundial em casa no ano passado e eliminado precocemente na Copa América do Chile, neste mês.

A Fifa divulgou também como as seleções serão posicionadas no sorteio. O Brasil, por exemplo, será o Time 5, e a Argentina, o Time 4. Isso tem uma explicação lógica para ser: dessa forma, nenhuma outra seleção sul-americana faria uma 'rodada dupla' contra Brasil e Argentina, as seleções consideradas mais fortes do torneio pela Fifa.

NEYMAR

O atacante brasileiro continua fora dos dois primeiros jogos das Eliminatórias por causa da expulsão na Copa América em jogo contra a Colômbia. A CBF tenta recurso. De qualquer forma, ainda que a suspensão seja mantida, Neymar terá condição de atuar contra seu amigo do Barcelona, Lionel Messi. As Eliminatórias Sul-Americanas serão disputadas por dez seleções do continente. Os quatro primeiros colocados se classificam para a Copa da Rússia. O quinto mais bem posicionado após 18 rodadas disputa uma repescagem contra um representante da Ásia.